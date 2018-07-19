«Кэшбери» открывает новые представительства в регионах

Инвестиционная компания «Кэшбери» открыла два новых офиса в Тюмени Нижнекамске . Благодаря новым представительствам компания привлекает новых партнеров из регионов. В офисах проводятся вебинары, обучающие лекции, даются консультации и рекомендации по инвестированию.

Омске и Холдинг «Кэшбери» специализируется на выдаче микрозаймов и кредитовании малого и среднего бизнеса, вкладывая свои собственные средства, а также привлекая деньги инвесторов. Инвестиционная платформа успешно функционирует в Интернете и офлайн, постоянно открывая новые представительства. Ранее уже открылись офисы в Дербенте Самаре . И вот теперь новый успех — торжественное открытие офисов «Кэшбери» в Сибири ( Томск ) и Татарстане (Нижнекамск).

Церемонии разрезания ленточек прошли в присутствии представителей СМИ, местных участников проекта, потенциальных новых инвесторов, приглашенных на торжества, и привлекли внимание как представителей сообщества, уже работающих и зарабатывающих с помощью платформы «Кэшбери», так и новичков, заинтересовавшихся возможностями быстро растущей и расширяющей сферу своей деятельности компании. Работники вновь открывшихся офисов настроены оптимистично и уверены в дальнейших успехах проекта.

"Наша платформа с каждым новым днем добавляет обороты. Все больше людей принимают правильное решение, и это нас радует", — говорит представитель офиса Антон, обсуждая открытие нового представительства в Томске.

В ближайших планах руководства вновь открытых офисов проведение презентаций, знакомящих с последними новостями компании, и привлечение новых инвесторов.

Руководителем платформы «Кэшбери» является Артур Варданян. Компания имеет официальный сайт cashbery.com, представляющий собой инвестиционный сервис, который позволяет инвесторам кредитовать, а заемщикам получать деньги взаймы. Работа ведется по трем направлениям: микрокредитования частных лиц, малого и среднего бизнеса, а также займы под залог имущества. Холдинг объединяет несколько компаний и планирует дальнейшее развитие с привлечением новых партнеров.

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