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«Кэшбери» открывает новые представительства в регионах
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«Кэшбери» открывает новые представительства в регионах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Инвестиционная компания «Кэшбери» открыла два новых офиса в Тюмени и Нижнекамске. Благодаря новым представительствам компания привлекает новых партнеров из регионов. В офисах проводятся вебинары, обучающие лекции, даются консультации и рекомендации по инвестированию.
Холдинг «Кэшбери» специализируется на выдаче микрозаймов и кредитовании малого и среднего бизнеса, вкладывая свои собственные средства, а также привлекая деньги инвесторов. Инвестиционная платформа успешно функционирует в Интернете и офлайн, постоянно открывая новые представительства. Ранее уже открылись офисы в Дербенте, Омске и Самаре. И вот теперь новый успех — торжественное открытие офисов «Кэшбери» в Сибири (Томск) и Татарстане (Нижнекамск).
Церемонии разрезания ленточек прошли в присутствии представителей СМИ, местных участников проекта, потенциальных новых инвесторов, приглашенных на торжества, и привлекли внимание как представителей сообщества, уже работающих и зарабатывающих с помощью платформы «Кэшбери», так и новичков, заинтересовавшихся возможностями быстро растущей и расширяющей сферу своей деятельности компании. Работники вновь открывшихся офисов настроены оптимистично и уверены в дальнейших успехах проекта.
"Наша платформа с каждым новым днем добавляет обороты. Все больше людей принимают правильное решение, и это нас радует", — говорит представитель офиса Антон, обсуждая открытие нового представительства в Томске.
В ближайших планах руководства вновь открытых офисов проведение презентаций, знакомящих с последними новостями компании, и привлечение новых инвесторов.
Руководителем платформы «Кэшбери» является Артур Варданян. Компания имеет официальный сайт cashbery.com, представляющий собой инвестиционный сервис, который позволяет инвесторам кредитовать, а заемщикам получать деньги взаймы. Работа ведется по трем направлениям: микрокредитования частных лиц, малого и среднего бизнеса, а также займы под залог имущества. Холдинг объединяет несколько компаний и планирует дальнейшее развитие с привлечением новых партнеров.
Материал опубликован на правах рекламы.
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