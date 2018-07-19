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10 фильмов о столице бесплатно покажут в сети кинотеатров в «Москино»
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10 фильмов о столице бесплатно покажут в сети кинотеатров в «Москино» 

Навигатор образования 1 час назад
Фото: Навигатор образования
На экранах покажут отечественные киноленты, претендующие на победу в конкурсе на приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве».
mos-kino.ru  Картины номинантов были определены экспертным жюри в июне. Их список представлен в проекте «Активный гражданин» и доступен по ссылке (https://ag.mos.ru/poll/4920), там же горожане могут проголосовать за понравившийся фильм. Кроме того, кинолента, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования экспертной комиссии. Победителя конкурса объявят 25 августа. Приз Мэра столицы был учреждён постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года. Целью проведения конкурса является поддержка и стимулирование отечественных и зарубежных кинематографистов, а также формирование образа современной Москвы при помощи киноискусства. В 2018 году призовой фонд мероприятия составил 100 миллионов рублей. Из них создатели лучшего кинообраза столицы получат 50 миллионов за первое место, 30 миллионов — за второе и 20 миллионов — за третье. Адреса кинотеатров, время и даты проведения показов доступны на официальной странице сети кинотеатров «Москино» (http://www.mos-kino.ru/event_942.html). Совет муниципальных образований города Москвы (СМОМ) отмечает, что в 2017 году приз вручали впервые. Победителем конкурса стала картина Анны Меликян «Про любовь». Второе и третье место заняли фильм Андрея Зайцева «14+» и дилогия Романа Прыгунова «Духless».
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