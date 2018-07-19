Общественная палата ознакомилась с реконструкцией тульской набережной

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева ознакомилась с процессом подготовки работ по созданию новой набережной в Туле. Отмечается, что в рамках проекта запланировано строительство музейного квартала, беговых дорожек и спортплощадок, а также территории для проведения массовых мероприятий.

«Я в Тулу приезжаю часто и помню, какой она была в 1990-е годы и несколько лет назад. Конечно, очень важно, что не только Москва , но и другие города России, как, например, Тула, могут соперничать с европейскими образцами. Это действительно замечательно. Реализация данного проекта положительно скажется на росте потока туристов, и Тула будет получать от этого дополнительные доходы. Единственное, нужно будет посмотреть попозже, насколько это оказалось востребовано. Важно, чтобы это было не только красиво, но и комфортно для местного населения», — отметила Светлана Разворотнева.

Ее заверили, что при создании проекта набережной учитывалось мнение жителей города. Кроме того, Светлана Разворотнева оценила экологичность самого проекта и работ по его созданию.

«Мысль о том, что мы с природой должны существовать в гармонии, в этом проекте закладывается. Однако очень важно, как мы себя поведем, сколько тонн мусора будут оставлять после себя люди, посещающие набережную», — отметила она.