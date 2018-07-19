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Турки: кто они такие на самом деле
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Турки: кто они такие на самом деле 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Раньше на территории Турции жили совсем другие народы: армяне, греки, евреи, ассирийцы. Какой народ живет на этой территории теперь?
Сельджуки
Согласно официальной науке, первые тюркоязычные народы появились в Малой Азии в шестом веке. Византийские правители здесь селили булгар, арабы привлекали сюда тюркоязычных мусульман из Средней Азии, а для охраны окраин армянские цари селили аварцев. Однако племена эти сгинули, растворившись в местном населении.
Настоящими предками турков стали сельджуки — тюркоязычные кочевые народы, обитавшие в Средней Азии и на Алтае (язык турков относят к алтайской языковой семье), которые сосредоточились вокруг племени огузов, чьи правители приняли ислам.
Это были туркмены, кыныки, авшары, кайы, караманы и другие народы. Сначала сельджуки укрепились в Средней Азии, покорили Хорезм и Иран. В 1055 году они захватили столицу Халифата Багдад и двинулись на запад. В их ряды вливались земледельцы из Ирана и Арабского Ирака.
Империя сельджуков росла, они вторглись в Среднюю Азию, покорили Армению и Грузию, заняли Сирию и Палестину, изрядно потеснив Византию. В середине XIII века империя, не пережив нашествия монголов, распалась. В 1227 году на территорию сельджуков переселилось племя кайы, которым правил Эрторгрул, чей сын Осман стал основателем турецкого государства, которое позже назвали Османской империей.
Смесь
Нашествие монголов вызвало новый поток переселенцев, и в XIII веке в Малую Азию пришли племена из Хорезма. И сегодня по Турции кочует древнее племя хорзум.
С XII века тюрки стали переходить на оседлость, смешиваясь с коренными народами, что положило начало исламизации и тюркизации населения. Одновременно с этим с северо-запада в Малую Азию мигрировали печенеги, румыны и восточные славяне.
Турецкий народ сформировался к концу века. Уже в 1327 году официальным языком в некоторых областях Турции был тюркский, а не персидский. Современная турецкая наука считает, что население Турции на 70% состоит из потомков турков-сельджуков и на 30% — из коренного населения.
Другая версия
Русская наука считала иначе. В энцкилопедии Эфрона и Брокгауза указывалось, что предками турков были «урало-алтайские племена», но из-за массы переселенцев других национальностей они давно утратили аутентичность, и теперь турки — это потомки греков, болгар, сербов, албанцев и армян.
Оказалось, такая уверенность базируется на истории воинственных османов. Сначала они завоевали территории Византии, затем Балканы, Грецию, Египет. И отовсюду вывозили пленников и рабов.
Рабами расплачивались покоренные народы, детей и жен забирали за долги у славян. Турки женились на армянках, славянках, гречанках. И дети наследовали черты этих народов.
Был еще один процесс, который привел к «отуречиванию» греков и других народов, находившихся раньше под протекцией Византии. После того, как в 1204 году Константинополь был варварски разграблен крестоносцами, греки перестали считать латинян союзниками.
Многие предпочли остаться «под османами» и платить джизью — налог для неверных, вместо того, чтобы уезжать в Европу. Как раз в это время появились исламские проповедники, вещавшие о том, что различий между религиями не много и уговаривавшие византийцев принять ислам.
Генетика
Генетические исследования подтверждают — турки разнородны. Почти четверть анатолийских турок можно отнести к автохтонным народам, четверть — к кавказским племенам, 11% имеют финикийскую галлогруппу (это потомки греков), у 4% населения имеются восточно-славянские корни.
Антропологи считают, что среднестатистический турок — представитель европеоидной расы, а ведь турки-сельджуки не были европеоидами. Средняя Азия и сейчас населена моноголоидными народами.
Что думают турки
Этим вопросом заинтересовался турецкий этнограф Махтурк. Он поехал в Среднюю Азию и на Алтай, чтобы найти там родственные туркам национальности, отыскать общие сказания, одинаковые элементы в узорах и на одежде, общие ритуалы. Он забирался в глухие аулы и отдаленные стойбища, но ничего не нашел.
Более того, его удивило, что антропологически люди в Средней Азии сильно отличаются от турок. И тогда у профессора возникла теория, что официальная история приукрашает реальность, и в XII веке тюркские племена начали свою миграцию из-за бескормицы. Они двинулись сначала на юго-восток, а затем в Иран и в Малую Азию.
Этнограф отметил, что чистокровные турки есть в Турции до сих пор, они сохранили монголоидную внешность и компактно проживают всего в нескольких районах страны.
Согласно статистике, в мире сейчас живет 89 миллионов турок. 59 миллионов из них живут на территории Турции, пять — в Сирии и в Ираке, и почти семь— в Европе.
Больше всего турок в Германии — четыре миллиона, в Болгарии проживает 800 000 турок, в Британии — полмиллиона. Миллион турок живет в Нидерландах и в Австрии. В Бельгии — 200 000 турков, в Греции — 120 000, в Швейцарии — 100 000, в Македонии — 78 000, в Дании — 60 000, в Румынии — до 80 000, в Италии — 21 000. В США находится 500 000 турков. В России проживают всего 105 058 турков.
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