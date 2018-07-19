Прямая трансляция конференции GroupM

Прямо сейчас в Центре Международной Торговли проходит digital-конференция NextM, организованная GroupM, ведущей международной медиаинвестиционной группой холдинга WPP, и агентствами Mindshare, MediaCom и Wavemaker с участием площадок и технологических партнеров.

Тема конференции в этом году — The End of Average. Клиенты и партнёры GroupM поделятся тем, как отказываются от стандартных подходов в повседневной работе с маркетинговыми коммуникациями и каких результатов они достигают.

Online-трансляция доступна здесь с 10−00:

Программа Конференции:

10:15 — Человек и робот: Начало конфликта. Взгляд биолога ( Илья Колмановский

10:50 — Заменят ли роботы независимых предпринимателей Amway? Цифровая трансформация маркетинга компании ( Денис Шолохов , Wavemaker; Екатерина Орлихина, Amway)

11:30 — О спорте, медиа, данных и не только. Взгляд Василия Уткина

12:00 — Кофе-брейк

12:30 — Агентство-клиент. Взгляд в будущее (Ярон Фаризон, MediaCom)

12:55 — Новая прозрачность цифровой эпохи (Ricardo Prieto Ortiz, Nestle Россия

13:15 — Двое на одного: какие возможности открывает для бизнеса синергия контента и перформанса (Олег Теботов, Mindshare; Павел Шумаков, Mindshare)

13:30 — Future Relations: Настоящее любой крупной компании (Данила Медведев, футуролог)

14:00 — « Сергей , ваш кофе готов, как обычно, без сиропа, с корицей!» — А о чем говорить бренду с покупателем All 25−45? (Эльчин Али-Заде и Даниил Хотин, Wavemaker)

14:15 — Для человеческих возможностей — нет границ (Сергей Рязанский, летчик-космонавт)

15:00 — Заключительное слово (Мария Колосова, GroupM)

Подробнее о конференции на сайте https://groupmnextm.ru.