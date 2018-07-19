Прямая трансляция конференции GroupM 

Прямо сейчас в Центре Международной Торговли проходит digital-конференция NextM, организованная GroupM, ведущей международной медиаинвестиционной группой холдинга WPP, и агентствами Mindshare, MediaCom и Wavemaker с участием площадок и технологических партнеров.
Тема конференции в этом году — The End of Average. Клиенты и партнёры GroupM поделятся тем, как отказываются от стандартных подходов в повседневной работе с маркетинговыми коммуникациями и каких результатов они достигают.
Мероприятие проходит при поддержке Rambler&Co, GPMD (Gazprom-Media Digital), MaximaTelecom, РБК, IMHO, ivi, Руформ, Hearst Shkulev Group, SearchStar, Мир Рекламы, Коммерсантъ, Mail.Ru Group, Sostav.ru.
Online-трансляция доступна здесь с 10−00:
Программа Конференции:
10:00 — Вступительное слово (Мария Колосова, GroupM)
10:15 — Человек и робот: Начало конфликта. Взгляд биолога (Илья Колмановский)
10:50 — Заменят ли роботы независимых предпринимателей Amway? Цифровая трансформация маркетинга компании (Денис Шолохов, Wavemaker; Екатерина Орлихина, Amway)
11:10 — Данные любят тишину (Дмитрий Ануреев, MediaCom; Елена Конева, GSK)
11:30 — О спорте, медиа, данных и не только. Взгляд Василия Уткина
12:00 — Кофе-брейк
12:30 — Агентство-клиент. Взгляд в будущее (Ярон Фаризон, MediaCom)
12:55 — Новая прозрачность цифровой эпохи (Ricardo Prieto Ortiz, Nestle Россия)
13:15 — Двое на одного: какие возможности открывает для бизнеса синергия контента и перформанса (Олег Теботов, Mindshare; Павел Шумаков, Mindshare)
13:30 — Future Relations: Настоящее любой крупной компании (Данила Медведев, футуролог)
14:00 — «Сергей, ваш кофе готов, как обычно, без сиропа, с корицей!» — А о чем говорить бренду с покупателем All 25−45? (Эльчин Али-Заде и Даниил Хотин, Wavemaker)
14:15 — Для человеческих возможностей — нет границ (Сергей Рязанский, летчик-космонавт)
15:00 — Заключительное слово (Мария Колосова, GroupM)
Подробнее о конференции на сайте https://groupmnextm.ru.