Прокурор Йошкар-Олы освобожден от должности 

Прокурор Йошкар-Олы Олег Юрасов освобожден от занимаемой должности в связи с назначением заместителем прокурора Вологодской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Марий Эл.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки старший советник юстиции Юрасов Олег Анатольевич освобожден от должности прокурора города Йошкар-Олы», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент исполнять обязанности прокурора Йошкар-Олы будет старший советник юстиции Роман Кузьмин. Ранее он занимал пост заместителя Олега Юрасова.
«Пока сложно сказать в течение какого времени в республике будет назначен новый прокурор. Сейчас идет подбор кандидатур. Когда кандидат будет подобран, то последуют процедуры согласования и утверждения», — пояснили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Йошкар-Олы.
Фото: Генеральная прокуратора РФ