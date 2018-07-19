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В Барнаул побывал музейный поезд. Он принял больше тысячи горожан
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В Барнаул побывал музейный поезд. Он принял больше тысячи горожан 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Во вторник и среду, 17 и 18 июля, в Барнаул побывал необычный поезд-музей из девяти выставочных вагонов, курсирующий по стране с 2011 года. До этого, 15 и 16 июля, поезд два дня провёл в Кулунде.
В каждом городе, через который проезжает состав, поезд останавливается на два дня — сейчас он движется с запада на восток страны. В Барнауле поезд бывает в среднем раз в год. В передвижной экспозиции представлены стенды, макеты, экспонаты и интерактивные экраны, посвящённые истории развития железных дорог России и сегодняшнему дню — труду и быту железнодорожников.
Барнаульцам пришлось отстоять трёхчасовую очередь, чтобы попасть в вагоны — было много желающих, в том числе организованных групп из кадетских школ города. Всего за первый день необычный музей смогли посетить 1033 барнаульца.
Из Барнаула поезд-музей отправился в ночь на четверг в Новосибирск, далее проследует в Томск и Красноярск.
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