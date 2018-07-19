В Барнаул побывал музейный поезд. Он принял больше тысячи горожан

Во вторник и среду, 17 и 18 июля, в Барнаул побывал необычный поезд-музей из девяти выставочных вагонов, курсирующий по стране с 2011 года. До этого, 15 и 16 июля, поезд два дня провёл в Кулунде.

В каждом городе, через который проезжает состав, поезд останавливается на два дня — сейчас он движется с запада на восток страны. В Барнауле поезд бывает в среднем раз в год. В передвижной экспозиции представлены стенды, макеты, экспонаты и интерактивные экраны, посвящённые истории развития железных дорог России и сегодняшнему дню — труду и быту железнодорожников.

Барнаульцам пришлось отстоять трёхчасовую очередь, чтобы попасть в вагоны — было много желающих, в том числе организованных групп из кадетских школ города. Всего за первый день необычный музей смогли посетить 1033 барнаульца.