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В Хакасии найдены останки самых крупных мамонтов
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В Хакасии найдены останки самых крупных мамонтов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Республике Хакасия студенты Томского госуниверситета во время зональной практики обнаружили крупные костные остатки.
Как сообщает пресс-служба ТГУ, предположительно они принадлежат предку шерстистых мамонтов — трогонтериевому слону (степной). Это млекопитающее относилось к крупнейшим представителям хоботных всех времен: имело высоту в плечах под пять метров, а вес — десять тонн. Обитали животные в раннем плейстоцене — от 800 до 400 тысяч лет назад — на территории современной Сибири.
Как отмечают ученые, подобные находки в силу их геологического возраста встречаются значительно реже, чем кости шерстистых мамонтов, и представляют большой интерес для ученых.
— Находки сделаны во время работы на берегу Красноярского водохранилища, — рассказывает руководитель практики, заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв БИ ТГУ Олег Мерзляков. — Ребята изучали палеопочвы в разрезе, где Енисей подмыл берег, и обнаружили в этом месте крупные окаменелости, которые, как мы предположили, принадлежат древним млекопитающим.
Доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Андрей Шпанский, изучив фотографии, не исключил принадлежность найденных зубов и хазарскому слону, который является промежуточным эволюционным звеном между трогонтериевым слоном и шерстистым мамонтом. Время существования этого животного — средний плейстоцен (400-100 тысяч назад).
По возвращении в Томск находки передадут палеонтологам ТГУ для детального исследования.
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