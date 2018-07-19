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«Новатэк» намерен определиться с участниками «Арктик СПГ-2» в ближайшее время
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«Новатэк» намерен определиться с участниками «Арктик СПГ-2» в ближайшее время 

Прайм 2 часа назад
ЦЗЯНСУ ЖУДУН (Китай), 19 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" намерен определиться с участниками «Арктик СПГ-2» в ближайшее время, до утверждения инвестрешения по проекту, сообщил журналистам председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.
"Я считаю, что в относительно короткие сроки мы будем заканчивать эти переговоры, и это нам позволит планово в следующем году принять уже инвестиционное решение", — сказал Михельсон, говоря о привлечении партнеров в проект «Арктик СПГ-2».
Ранее в четверг он сообщил, что окончательное инвестрешение по проекту планируется принять к середине 2019 года.
"Арктик СПГ-2" — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Завод планируется построить из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.
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