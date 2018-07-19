Странные ВАЗы, которые могли изменить автопром

На АвтоВАЗе всегда любили экспериментировать.

Что в советский период, что в российский, тольяттинские художники выдавали порой весьма любопытные образцы. Вот только им всегда чего-то чуть-чуть не хватало. То промахивались с позиционированием, то с аудиторией, то со временем.

ВАЗ Х Под самый занавес «великого и могучего» тольяттинские творцы представили свое видение семейного минивэна, рассчитанного на 7 человек.

Облик машины получился более чем удачным, несмотря на футуристичность. Каплевидная форма кузова обещала хорошие аэродинамические показатели. Но главная фишка заключалась в головном свете. Фары прятались под нижнюю кромку лобового стекла. Таким дизайнерским решением мог похвастать разве что Fiat Multipla (что, впрочем, не спасло его от несуразности).

Что же касается модели Х, то, кроме создания нескольких прототипов, дело не пошло. Более того, эти концепты являлись просто макетами, которые даже не могли тронуться с места.

Времена надвигались не те, поэтому было не до футуристических изысков.

ВАЗ-1152 «Эльф»

Ближе к середине 90-х ВАЗ разродился парой фэнтезийных машин — «Гномом» и «Эльфом». Первый представлял собой укороченную версию «Оки» (как бы смешно это не звучало), второй — та же «Ока», только без второго ряда кресел и крыши. Вместо последней предлагался защитный тент, который при необходимости нужно было натягивать вручную на специальные дуги.

Автомобиль оснащался электромотором на 25 кВт и выдавал аж 34 л.с. Источником питания служили никель-кадмиевые аккумуляторные батареи, чья суммарная масса составляла 315 килограммов. При скорости 40 км/ч «Эльф» мог проехать около 110 километров. Максималка же составляла 90 км/ч.

Кстати, «Эльф» в 1992 году принял участие в ралли электромобилей-прототипов, которое состоялось в Монте-Карло. Итог — достойное второе место. К сожалению, больше эта модель ничем похвастать не смогла. И вскоре о ней благополучно забыли.

ВАЗ «Бора»

Удивительно, с каким маниакальным стремлением специалисты АвтоВАЗа в 90-х пытались создать курортный автомобиль. Зачем и для чего стране, находящейся в руинах нужно было такое транспортное средство — вопрос риторический.

Итак, в 1995 году на базе «Нивы» появился прототип под названием «Бора». По большому счету, от легендарного советского «проходимца» новая модель унаследовала почти все: мотор, трансмиссию, шасси, колеса, кресла и так далее. Из новшеств можно отметить панели из АБС-пластика и отсутствие крыши.

Получился эдакий кабриолет-внедорожник, который, конечно, в то время был никому не интересен. Поэтому от «Боры» вскоре открестились.

"Лада Рапан"

В 1998 году на международном автосалоне в Париже Волжское предприятие представило, пожалуй, свою самую яркую и самобытную модель — «Рапан».

Внешность авто сложно описать. Это нагромождение линий, передающий привет из параллельной вселенной. Двери у машины были сдвижными, а приборы перекочевали с панели в центр рулевого колеса. Причем соседствовали они с подушкой безопасности.

"Рапан" оснащался все тем же электромотором на 25 кВт, мощностью в 34 л.с. А запас хода чуть превышал 100 километров при скорости не более 40 км/ч. Любопытно вот еще что: в машине оставили место под дополнительный бензиновый мотор.

Но до гибрида дело не дошло. 1998 год как-то мало способствовал творческим экспериментам.

"Лада Родстер"

С началом нового тысячелетия на предприятии вновь решили вспомнить былое — создать пляжно-курортный автомобиль. И в 2000 году на Московском автосалоне была представлена модель с недвусмысленным названием «Родстер».

За основу была взята база «Калины» (от нее же, кстати, досталась и приборная панель), которую урезали, оставив лишь место для двух кресел. На модифицированную платформу поместили новый кузов.

Под катом нашел пристанище 2-литровый бензиновый мотор, выдававший порядка 100 л.с. До 100 км/ч «Родстер» разгонялся за 9 секунд, а его максимальная скорость составляла 200 км/ч.

Но и у этой машины будущего не было. Ее история завершилась на одном прототипе.

"Лада Петер Турбо"

На том же Московском автосалоне АвтоВАЗ предстал и еще один, если можно так выразиться, «шоу-стоппер». Это бы весьма впечатляющий концепт под названием «Петер Турбо».

Судя по приставке «Турбо» в названии, создатели надеялись оснастить детище турбированным силовым агрегатом. Именно, что надеялись, потому что на автосалоне сверкала в софитах просто обертка без содержания. То есть, внутренности у авто отсутствовали.

Спустя некоторое время, машина все же обзавелась и стеклами, и интерьером, но до технической начинки дело все равно дошло. В таком виде ее привезли на автосалон в Париже. Правда, и там в ней нельзя было посидеть, поскольку двери не открывались.

Дизайн машины пришелся по душе и критикам, и журналистам, и гостям автосалона. Но печальную судьбу ВАЗовских концептов это не повлияло. «Петер Турбо» так и остался фантиком, созданным в единственном экземпляре.

"Лада Гольф"

В 00-х ВАЗовские художники вновь вспомнили о гольф-карах. И вскоре появились две модели — «Гольф» и «Рикша».

Смысла в их создании, что в советские времена, что в российские не было. Поскольку гольф-клубов у нас не так уж и много. Да и с парковыми зонами, где подобные авто являлись бы востребованными у нас тоже как-то не сложилось.

Эти четырехместные машины в проекте могли быть и с крышей, и без нее. Варьировался и привод — либо передний, либо задний. Что касается силового агрегата, то задумывалось использовать морально и физически устаревший электромотор от «Оки».

Естественно, дальше концептов дело не пошло.

"Лада Карат"

Этот вполне симпатичный хетчбэк появился в 2002 году. Машина была длиной в 3,5 метра, поэтому подразумевалось, что она займет нишу между «Окой» и «Калиной».

Кузов «Карата» создатели лиши центральной стойки, а двери сделали распашными, что сделало доступ в скромный салон более или менее удобным. Интересно, что к спинки пассажирского и сидения и водительского были раздельными, а вот подушка у них была общей. В ее центре создатели разместили специальный пульт управления скоромного оборудования, что было удобно и водителю, и пассажиру.

Ради экономии свободного пространства рычаг коробки передач разместили на рулевой колонке. В центре панели находилась цифровая комбинация приборов, что для ВАЗа являлось просто космическим прорывом. Обитателей второго ряда сидений тоже не обделили. Им достались откидные столики.

В принципе, прототип получился достойным. Но руководство завода решило не рисковать и свернуло проект.

ВАЗ-1121 «Ока-2»

Были планы у АвтоВАЗа по созданию нового поколения «Оки». Дело дошло даже до прототипа, который был представлен на Московском автосалоне в 2003 году.

Этот автомобиль уже не являлся привычной аскетичной крохой. На этот шаг пошли намерено, поскольку времена требовали маломальский комфорт даже в бюджетных машинах. Правда, банальные электропакет, центральный замок и аудиосистему хотели предлагать в виде опций. Также решено было поставить новый мотор — вазовскую «четверку».

Маркетологи просчитали и предполагаемое количество машин в год — порядка 100 тысяч. Но, ни КамАЗ, ни СеАЗ «Окой-2» не заинтересовались. И АвтоВАЗу этот проект тоже был ни к чему. Поэтому, создав с десяток опытных образцов, от модели отказались.

"Лада Рейд"

В середине нулевых Волжское предприятие увлеклось… нет не гольф-карами, а гоночными авто. После удачного «выстрела» «Революшена», на заводе решили создать прототип машины для ралли-рейдов. Авто был создан на базе «Нивы» и предполагалось, что он примет участие в марафоне Дакар-2008.

"Рейд" получил пространственную раму с пластиковыми кузовными панелями, бензобак на 500 литров, специальные места под полноразмерные «запаски», ремкомплекты и инструменты. Мотор хотели взять от Porsche-911, совместив его с секвентальной 6-ступенчатой коробкой.

Но, как обычно, прототип остался единственным в своем роде.

ВАЗ-2107М

В начале 00-х на предприятии попытались-таки заняться фейслифтингом классических моделей. Был даже создан прототип, получивший индекс 2107М.

На самом предприятии к проекту относились несерьезно, так, скорее для галочки. Никаких подробностей о технических характеристиках нового поколения классики нет. Вскоре на предприятии вообще отказались от «динозавров». Им на смену пришла «Гранта».

"Лада Калина 4х4"

На выставке МИМС-2008 года был представлен любопытный экспонат — полноприводная и внедорожаная версия «Калины». Внешний облик машины, конечно, странный и уж точно не жизнеспособный.

Но предприятие к дизайну имеет лишь косвенное отношение. Этот прототип — студенческий проект, который стал победителем конкурса АвтоВАЗа по созданию компактного «проходимца». Естественно, на одном концепте история «Калины 4х4» и завершилась.