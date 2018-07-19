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В первом полугодии китайские банки купили инвалюты больше, чем продали
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В первом полугодии китайские банки купили инвалюты больше, чем продали 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Пекин, 19 июля /Синьхуа/ — В первой половине 2018 года китайские банки купили инвалюты больше, чем продали, сообщили в Государственном управлении валютного контроля /ГУВК/ Китая.
Китайские кредиторы купили иностранную валюту на 928,2 млрд долларов США, а продали — на 914,4 млрд долларов. Таким образом, объем чистой покупки составил 13,8 млрд долларов, рассказала представитель ГУВК Ван Чуньин.
В тот же период прошлого года чистое отрицательное сальдо валютных операций в китайских банках составило 93,8 млрд долларов США, добавила она.
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