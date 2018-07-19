Шамовская больница превратится в люксовый отель Kazan Palace

Шамовская больница. Фото: wikipedia.org После реставрации Шамовская больница на улице Калинина превратится в люксовый отель Kazan Palace. Возможно, он откроется в середине сентября, сообщает «Татар-информ»

Казанцы давно ждут чудесного перевоплощения Шамовской больницы. Отель в историческом здании обещали открыть до ЧМ-2018, но не получилось. В начале лета была завершен только фасад, а еще нужно было усилить фундамент.

В Kazan Palace обещают сделать музей, чтобы люди не забывали о первоначальной функции «дворца».

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