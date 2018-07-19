Мария Шарапова включена в основную сетку US Open

Россиянка Мария Шарапова получила место в основной сетке четвертого турнира серии «Большого шлема» — Открытом чемпионате США по теннису. Она была включена в список участниц турнира, как чемпионка прошлых лет US Open.

Маргарита Гаспарян. Кроме того, благодаря специальному рейтингу, который позволяет вернуться в тур тем спортсменам, которые были травмированы, в Открытом чемпионате США примут участие еще две россиянки — Анна Блинкова

Напомним, что турнир пройдет с 27 августа по 9 сентября.