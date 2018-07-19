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Мария Шарапова включена в основную сетку US Open
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Мария Шарапова включена в основную сетку US Open 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Россиянка Мария Шарапова получила место в основной сетке четвертого турнира серии «Большого шлема» — Открытом чемпионате США по теннису. Она была включена в список участниц турнира, как чемпионка прошлых лет US Open.
Помимо россиянки в основную сетку также попали еще пять прежних чемпионок соревнования: американки Винус и Серена Уильямс, а также Слоан Стивенс, австралийка Саманта Стосур и немка Ангелик Кербер. На турнире также выступят и теннисистки из первого десятка мирового рейтинга WTA: первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, датчанка Каролин Возняцки, представительница Украины Элина Свитолина, француженка Каролин Гарсия, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, испанка Гарбинье Мугуруса и немка Юлия Гергесс.
Кроме того, благодаря специальному рейтингу, который позволяет вернуться в тур тем спортсменам, которые были травмированы, в Открытом чемпионате США примут участие еще две россиянки — Анна Блинкова и Маргарита Гаспарян.
Напомним, что турнир пройдет с 27 августа по 9 сентября.
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