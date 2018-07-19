Железный человек. 58-летний югорчанин о покорении мультиспортивных гонок

Михаил Хамьянов из Югорска — личность уникальная, несмотря на возраст, способен вместе с сыном за раз покорить классическую дистанцию триатлона: проплыть 4 километра, проехать на велосипеде 180 километров и пробежать 42 километра. В начале июля он покорил дистанцию — Югорск — Ханты-Мансийск в 392 километра на велосипеде за 12,5 часа — и это была только разминка перед соревнованиями в Казани

Какие пьедесталы уже покорились мужчине, и какие ждут впереди — в материале АиФ-Югра

С жёнами повезло

Родился Михаил Михайлович в большой семье — пятым ребёнком. Всю жизнь прожил в Комсомольском (ныне — Югорск). Жили скромно: отец работал водителем, мать — уборщицей. Спортом сильно не увлекался, но в шестом классе в поселке открыли секцию лыжных гонок, и это навсегда связало мальчишку со здоровым образом жизни.

«Когда хорошо выступаешь, любовь к спорту сама приходит. Никогда не думал быть профессиональным атлетом, но в 10 классе меня взяли в сборную Тюменской области , даже успел съездить на Россию , но не сложилось — попал в аварию — и пока лечился, уже и в армию пора было идти. После демобилизации устроился в «Югорское управление технологического транспорта и специальной техники», и вот работаю там почти 40 лет», — рассказывает Михаил Михайлович.

Он уже четыре года как на пенсии, но пока силы есть, продолжает заниматься любимым делом — крутит баранку и покоряет триатлонные дистанции. Хамьянов-старший считает, что у него есть всё для счастья: понимающая жена, двое детей и пятеро внуков. Его сын Сергей разделяет увлечения отца.

«Нам обоим с женами повезло. Не каждая станет терпеть, что никаких выходных, отпусков вместе — все по состязаниям. У сына жена вообще — мастер спорта по полиатлону из Нефтеюганска . Познакомился с ней еще в университете. Ну, что сказать? Отличный выбор», — с улыбкой рассказывает Михаил Хамьянов.

Сотни километров по полям Прованса

Позади у Хамьяновых — множество дистанций и наград. Например, они покорили беговой марафон «Европа — Азия», Югорский лыжный марафон «Ugraloppet». Одни из запоминающихся заграничных поездок спортсмены совершили в 2014 и 2015 годах, преодолев знаменитые дистанции в мире триатлона «Ironman Zurich» и «Ironman Nice».

«В первом случае надо было плыть 3,8 по Цюрихскому озеру с чистой водой, пригодной даже для питья. Живописный велоэтап проходил через центр города, вдоль берега озера и маленьких деревушек в 30 км от Цюриха . Зрители подбадривали, звоня в альпийские колокольчики. Беговой этап из четырех кругов проходил через городские парки, вдоль побережья.

Что касается триатлона в Ницце — он по праву считается самым сложным в мире для спортсменов-стоиков. Сначала плывёшь в непредсказуемых волнах Средиземного моря, затем «летишь» на двухколесном друге 180 километров по бездорожью Прованса, а после, не теряя ни секунды и не останавливаясь, преодолеваешь дистанцию в 42 километра!» — с удовольствием рассказывает югорский уникум. Вот уж, поистине, оригинальный способ отметить 55-летие!

Нынче сын Михаила Сергей готовится к так называемой беспредельной дистанции «SUPER IRON MEN» в Обнинске — это когда классическая дистанция триатлона умножается на 2.