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СМИ: россиян начнут увольнять за утрату доверия
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СМИ: россиян начнут увольнять за утрату доверия 

Парламентская газета 20 минут назад
Фото: Парламентская газета
Российское бизнес-сообщество предложило Министерству труда и социальной защиты внести в Трудовой кодекс изменения, согласно которым сотрудников можно будет увольнять в связи с утратой доверия, пишет газета «Известия».
По мнению авторов инициативы, это поможет предотвратить попытки промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции. Сейчас уволить в связи с утратой доверия можно только госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности.
В настоящее время нововведение находится на стадии обсуждения.
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