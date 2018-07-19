СМИ: россиян начнут увольнять за утрату доверия 

Российское бизнес-сообщество предложило Министерству труда и социальной защиты внести в Трудовой кодекс изменения, согласно которым сотрудников можно будет увольнять в связи с утратой доверия, пишет газета «Известия».
По мнению авторов инициативы, это поможет предотвратить попытки промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции. Сейчас уволить в связи с утратой доверия можно только госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности.
В настоящее время нововведение находится на стадии обсуждения.