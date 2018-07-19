Познер ответил на сравнение России с нацистской Германией

По его словам, проводить параллели между Путиным и Гитлером не стоит и геополитика России совсем не схожа с Германией. Он отметил, что даже в самые тяжелые моменты холодной войны такого восприятия Советского Союза не было, поэтому беспокоится по данному поводу не стоит. Также он отметил, что подобного рода шутки — это отсутствие вкуса.

Владимир Познер добавил, что во время Чемпионата мира по футболу был рад, что Южная Корея обыграла немцев. «Я был счастлив и не скрывал этого ни одной минуты. Я всегда болею против немцев, это известно», — комментирует телеведущий, пишет Эхо.

Фото: Wikimedia, Augustas Didzgalvis