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Познер ответил на сравнение России с нацистской Германией
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Познер ответил на сравнение России с нацистской Германией 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Телеведущий Владимир Познер ответил на шутливые комментарии в интернете о сравнении современной России с нацистской Германией.
По его словам, проводить параллели между Путиным и Гитлером не стоит и геополитика России совсем не схожа с Германией. Он отметил, что даже в самые тяжелые моменты холодной войны такого восприятия Советского Союза не было, поэтому беспокоится по данному поводу не стоит. Также он отметил, что подобного рода шутки — это отсутствие вкуса.
Владимир Познер добавил, что во время Чемпионата мира по футболу был рад, что Южная Корея обыграла немцев. «Я был счастлив и не скрывал этого ни одной минуты. Я всегда болею против немцев, это известно», — комментирует телеведущий, пишет Эхо.
Фото: Wikimedia, Augustas Didzgalvis
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