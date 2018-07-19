Саратовским фермерам выплатили более полутора миллионов рублей за уничтожение их свиней

Владельцы свинопоголовья получили компенсацию за изъятие их животных в ходе ликвидации очагов африканской чумы свиней. В сумме жителям Ртищевского, Екатериновского и Балашовского районов было выплачено 1 577 160 рублей. Об этом сообщает Управление ветеринарии Правительства Саратовской области.

Размер компенсации определялся в соответствии с официальными данными Саратовстата о стоимости свиней на момент расчёта. Вес сельскохозяйствнных животных устанавливала специальная комиссия путём взвешивания в присутствии владельцев.