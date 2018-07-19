Коллекции 50 московских музеев станут доступны онлайн

Около 50 столичных музеев выложат фотографии и копии документов из экспозиций и фондов для общего доступа на единую интернет-площадку.

Коллекции музеев, подведомственных департаменту культуры города Москвы , станут доступны онлайн на union.catalog.mos.ru. Семь музеев уже разместили там более 7,5 тысячи экспонатов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект реализуют совместно департамент культуры города Москвы и столичный департамент информационных технологий.

Всего в планах до конца года оцифровка нескольких десятков тысяч предметов из коллекций музеев. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников.

Проект направлен на просвещение и на популяризацию культуры.