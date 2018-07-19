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С ветхих домов Иркутска собирают заявки для участия в акции «Фасадник»
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С ветхих домов Иркутска собирают заявки для участия в акции «Фасадник» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске началась регистрация домов для участия в общегородской акции «Фасадник». Житель любого района может попросить помощи волонтеров, чтобы провести легкий косметический ремонт фасада дома, двора или забора.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, акция по обновлению фасадов пройдет 29 и 30 сентября, однако подать заявку необходимо до 1 августа. «К домам не предъявляются какие-то особые требования, подать заявку может любой человек, — сказал корреспонденту »АиФ-Иркутск» организатор акции, руководитель АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков. — Первые анкеты от жителей уже стали поступать».
Организатор отмечает, что «Фасадник» — общественная акция, поэтому важно, чтобы жители ремонтируемого дома самостоятельно позаботились о краске, кисточках, перчатках и других материалах для волонтеров. «У нас нет гранта, поэтому финансировать кого-то мы не сможем. Но мы планируем, что у нас будет крупные партнеры, которые смогут оказать какую-то финансовую поддержку участникам», — сказал Сергей Маяренков. Он отметил, что пока рано говорить о суммах возможной помощи.
Тот, кто заявляет свое желание участвовать в акции, должен провести переговоры с собственниками дома, чтобы они позволили обновить фасад, изготовить паспорт фасада, рассчитать и заказать краску и другие материалы, а также координировать работы на месте. Помощь им окажут организаторы, которые готовы поделиться технологией подготовки к акции, сопроводить необходимые согласования, помочь с поиском волонтеров и спонсоров.
Заявки от тех, кто хочет выступить волонтером, то есть принять участие в обновлении зданий, будут собирать в начале сентября, когда станет понятно, сколько домов будут участвовать в акции.
Первая акция «Фасадник» прошла в 2017 году. Ранее восстановление строений проходило только в историческом центре, таким образом за год удалось обновить 54 дома.
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