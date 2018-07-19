Питерский тату-мастер учит ямальцев быстрой живописи

Салехарде началась ежегодная серия мастер-классов «Художник в каждом». По условиям, любой желающий, никогда не изучавший живопись, сможет с нуля научиться рисовать всего за семь дней. Каждый из 11 участников создаст свою картину, посвященную стране-участнице чемпионата мира-2018.

Пока ученики разводили масляные краски и набрасывали первые штрихи, журналист «Красного Севера» встретился с автором проекта. Питерская художница Елена Смирнова родилась в Лабытнанги . Ее мастер-классы абсолютно бесплатны, исключительно по зову души. Жизненный девиз художницы: если владеешь знанием, поделись с другими. Ради этого девушка уже шестой год приезжает из культурной столицы.

Елена на фото справа. Участники пишут картины самостоятельно от и до. Девушка лишь периодически дает подсказки.

— Вы несете идею о том, что рисовать может каждый. Секрет, дайте угадаю, в неистовом труде?

— Без него никак! Но есть еще кое-что — отношение к делу. Мы все в себя не верим. В детстве нам внушают, что надо быть скромнее, тише, затем это выливается в громоздкое слово «менталитет». На изо в школе первые несовпадения реальной картинки и желания, растят в нас чувство, что у нас и дальше ничего не получится. На самом деле в корне неверен сам подход в нашей системе образования.

— Нужна маленькая революция?

–Точно. Обучение изначально нелогично. Ребенка просят: нарисуй лошадь. А ведь он ее даже никогда не видел! Рисование — это отображение того, что есть вокруг нас. Помните первые картины в истории? Буйволы, мамонты. Человек всегда хотел отображать то, что было перед глазами, что его волновало.

— А как насчет умения строить формы?

— Это второй момент моей теории. Учитель обязан помочь с геометрией. Дети приходят в первых класс без знаний строения угла, овала, а от них требуют, чтобы они строили на их основе свои первые картины. Как? Зачем? Чудо случится, когда знание формы подружится со зрительной памятью. Тогда получится у каждого. По сути, поставить кисть и познакомиться с материалами можно за несколько часов: это своего рода равновесие при езде на велосипеде — со временем приходит само.

— Тогда что отличает талант?

–Талант — это всего лишь интуитивное понимание того, как правильно использовать геометрию и память. Я от природы всегда быстро могла найти отличие между тем, что изобразила и тем, что было за холстом, в жизни. В узком смысле, умение найти и исправить это различие — вот весь мой талант. Забавно, что при этом у меня очень плохо видит один глаз. В целом, надо понимать, что порой талант мешает. Ты вдохновлен, но рассеян. Тебе труднее собраться, в отличие от новичка.

— Возрастная категория занятий 25+. Как найти подход к уже сформировавшимся личностям? Вредничают и не соглашаются, наверняка, не хуже детей.

— Я принимаю разность. С первых минут поражаюсь, насколько у всех неповторимый почерк. Кто-то сразу начинает с крупных мазков, кто-то робко набрасывает первые штрихи. И знаете, это по-своему прекрасно. Не поддерживаю философию единого стандарта. Пахнет бюрократией, вызывает отторжение. Мы здесь занимаемся образной живописью. Нам надо быстро и результативно показать то, что мы храним в своей голове. Рисование — механический процесс состыковки памяти самого художника и случайного зрителя. В момент возрождения искусства люди добавляли образу реалистичности. Мои ученики не компетентны в фотографической живописи, поэтому создают образы и настроения, не копируя один в один. Но в итоге все читается и узнается. Магия случается! В прошлом году я написала картину вместе с остальными. На анонимном итоговом голосовании моя набрала меньше голосов лидера. Границы между якобы профессиональным и любительским были разрушены. Люди поняли, что мы все способны создавать.

— Как насчет академического подхода? Вы сами прошли эту школу.

— Именно из мира академиков я и вынесла ценность свободы. Смешно, но начала рисовать из вредности. Мама говорила, что у меня не получается, а я делала дальше. И вдруг пошли результаты. Отдали в художественную школу. Со своим характером через три года я оттуда вылетела. Никакой свободы, вечные упреки. Но при этом всегда знала, что могу творить, способна. Поступила в Томский институт бизнеса на художественную кафедру, а там началась благодать: рисуй, что хочешь, основы дадим.

— Сейчас вы живете в Питере и зарабатываете тем, что делаете тату в байкерском баре. Это же далеко не живопись. Какими дорогами?

— Тату — источник дохода. Но назвать это работой язык не поворачивается. Это — вечная любовь, интерес и удовольствие. С татуировками вышло случайно. Мне было 17. Пришли знакомые, попросили на готовой ужасно корявой татухе исправить неровности. Я маркером расчертила, а потом попробовала делать сама. Человеческое тело — самый потрясающий и самый сложный холст на свете. Мне кажется, если освоил его, ты можешь называться профессионалом.

— А почему уже шестой год возвращаетесь сюда?

— Конечно, вы сразу думаете, родилась — скучаю. Но я тут прежде всегда из-за мастер-классов. Это мой отдых и заряд вдохновения на год вперед. Принципиально провожу уроки бесплатно. То, что делаешь за деньги и то, что делаешь от души — разное. Если владеешь знанием, то обязан им делится. Я тот человек, которого можно использовать: готова отдавать, учить, влюблять в искусство. Вначале проекта было не просто, в нас мало кто верил, а теперь постоянно зовут снова приехать. Есть те, кто приходят повторно. Регулярно преподавать не смогла бы. Это дело требует большой отдачи.

— В этом году тема для вашего мастер-класса нетрадиционная. Рисуете пейзажи стран-участниц чемпионата мира. Решили следовать тенденциям?

— Предложили сами ученики. Сначала не горела, потом вспомнила, какой нереальный «движ» был в Питере, поняла, насколько это было важно для страны. Хотя тему Севера я все также горячо люблю. Мне кажется, у нас с ребятами получилось дать джазу и создать абсолютно новый образ Севера. Получилось уйти от банального: ну знаете, чумика, желтка на темном небе и полос северного сияния.

— Север — действительно тема специфичная. Как именно ломали стереотипы?

— Во-первых, мы разнообразили сезоны. Показали, что на Ямале есть не только зима — мы писали осень, весну и лето. Или даже все вместе. Одна женщина изобразила бабочку на снегу. Также работали над сюжетной линией. У нас был выживший олень в период эпидемии. Свежий ведь подход? Я только за такой!