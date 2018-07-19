Пассажиры ЦППК в январе-июне израсходовали 680 ТБ бесплатного интернета

Об этом в рамках Московского урбанистического форума Агентству городских новостей «Москва» рассказал генеральный директор АО «Максима Телеком» Борис Вольпе . «В первом полугодии 2018 г. трафик на всем полигоне ЦППК составил 680 ТБ. Больше всего подключений зафиксировано на Рижском, Белорусском и Киевском направлениях», — сказал Б. Вольпе.

Он отметил, что бесплатный Wi-Fi в пригородных поездах ЦППК доступен с 2017 г. Сейчас на маршрутах компании курсируют 94 поезда, в которых есть возможность подключиться к интернету. Ранее Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ЦППК сообщили, что к концу января 2019 г. еще 31 собственный электропоезд компании, предназначенный для перевозок категории «Стандарт Плюс» будет оснащен оборудованием Wi-Fi.