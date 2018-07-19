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Пассажиры ЦППК в январе-июне израсходовали 680 ТБ бесплатного интернета
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Пассажиры ЦППК в январе-июне израсходовали 680 ТБ бесплатного интернета 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Об этом в рамках Московского урбанистического форума Агентству городских новостей «Москва» рассказал генеральный директор АО «Максима Телеком» Борис Вольпе. «В первом полугодии 2018 г. трафик на всем полигоне ЦППК составил 680 ТБ. Больше всего подключений зафиксировано на Рижском, Белорусском и Киевском направлениях», — сказал Б. Вольпе.
Он отметил, что бесплатный Wi-Fi в пригородных поездах ЦППК доступен с 2017 г. Сейчас на маршрутах компании курсируют 94 поезда, в которых есть возможность подключиться к интернету. Ранее Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ЦППК сообщили, что к концу января 2019 г. еще 31 собственный электропоезд компании, предназначенный для перевозок категории «Стандарт Плюс» будет оснащен оборудованием Wi-Fi.
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