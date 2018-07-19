Сотрудников РЖД решили отучить вставать при появлении начальства

В пресс-службе сообщили, что вставать на мероприятиях с главой компании необходимо только в исключительных случаях.

Во вторник, 17 июля, в социальных сетях опубликовали копию корпоративного документа «О порядке приветствия руководителя ОАО „РЖД“ ». В этом документе заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Шаханов разъяснил, в каких случаях сотрудники компании должны вставать, приветствуя руководителя железнодорожной монополии Олега Белозерова . Приветствовать Белозерова вставанием следует при проведении мероприятий, для участия в которых требуется надевать форменную и корпоративную одежду, следует из распоряжения. Делать этого не нужно, если на мероприятии присутствуют представители других компаний.