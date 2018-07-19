Ещё
Сотрудников РЖД решили отучить вставать при появлении начальства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудников РЖД решили отучить вставать при появлении начальства 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
В пресс-службе сообщили, что вставать на мероприятиях с главой компании необходимо только в исключительных случаях.
Во вторник, 17 июля, в социальных сетях опубликовали копию корпоративного документа «О порядке приветствия руководителя ОАО „РЖД“». В этом документе заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Шаханов разъяснил, в каких случаях сотрудники компании должны вставать, приветствуя руководителя железнодорожной монополии Олега Белозерова. Приветствовать Белозерова вставанием следует при проведении мероприятий, для участия в которых требуется надевать форменную и корпоративную одежду, следует из распоряжения. Делать этого не нужно, если на мероприятии присутствуют представители других компаний.
19 июля в РЖД объяснили появившийся в интернете документ. «Разъяснение по правилам этикета внутрикорпоративных мероприятий в РЖД было сделано не для того, чтобы принудить работников вставать, приветствуя руководителей, а, наоборот, чтобы эта процедура использовалась только в исключительных протокольных случаях. В остальное время к подобным формам приветствия в компании теперь не прибегают», — цитирует РБК представителя компании.
ИД «Собеседник»: последние новости
Розенбаум заявил о прекрасном самочувствии после слухов об онкологии Россия решила ввести санкции против сотен украинцев "Без расстрелов не обойдется": пенсионные реформы или социальный дарвинизм?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО151
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей222
Убийцу подлодок впервые показали на видео68
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы33
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение