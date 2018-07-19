Сотрудников РЖД решили отучить вставать при появлении начальства 

В пресс-службе сообщили, что вставать на мероприятиях с главой компании необходимо только в исключительных случаях.
Во вторник, 17 июля, в социальных сетях опубликовали копию корпоративного документа «О порядке приветствия руководителя ОАО „РЖД“». В этом документе заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Шаханов разъяснил, в каких случаях сотрудники компании должны вставать, приветствуя руководителя железнодорожной монополии Олега Белозерова. Приветствовать Белозерова вставанием следует при проведении мероприятий, для участия в которых требуется надевать форменную и корпоративную одежду, следует из распоряжения. Делать этого не нужно, если на мероприятии присутствуют представители других компаний.
19 июля в РЖД объяснили появившийся в интернете документ. «Разъяснение по правилам этикета внутрикорпоративных мероприятий в РЖД было сделано не для того, чтобы принудить работников вставать, приветствуя руководителей, а, наоборот, чтобы эта процедура использовалась только в исключительных протокольных случаях. В остальное время к подобным формам приветствия в компании теперь не прибегают», — цитирует РБК представителя компании.