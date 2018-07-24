Капитальный ремонт зданий Фонда социального страхования Псковской области обойдётся в 2,6 млн рублей 

Псковское региональное отделения Фонда социального страхования Российской Федерации заказало ыыполнение работ по капитальному ремонту в зданиях Фонда по адресам: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 7 и г. Псков, ул. Кузнецкая, 13а. Стоимость работ — 2 млн 630 тыс. 400 рублей, источник финансирования — средства Фонда соцстрахования. В рамках работ будут проведены очистка фасадов, ремонт и покраска оконных откосов, демонтаж дверных коробок и установка противопожарных дверей, замена плинтусов и полов, облицовка стен. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».