Капитальный ремонт зданий Фонда социального страхования Псковской области обойдётся в 2,6 млн рублей 

Псковская губерния: последние новости

Либерал-демократ Юрий Герасев просит снять с довыборов депутата Псковского областного Собрания кандидата от «Родины»

Круглый стол «Меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП» пройдёт в Пскове 25 июля

Кандидат от «Партии роста» требует через суд снять Константина Вилкова с выборов главы Опочецкого района