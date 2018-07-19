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Срочно: Десять человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии
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Срочно: Десять человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 19 июля /Синьхуа/ — В четверг по меньшей мере десять человек погибли, еще многие получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в глубокое ущелье в северном индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщила местная полиция. —0—
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