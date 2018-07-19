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Департамент промышленности Югры лишился руководителя
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Департамент промышленности Югры лишился руководителя 

АиФ Югра 1 час назад
Исполняющий обязанности директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Василий Дудниченко покинул свой пост.
Известно, что он написал заявление по собственному желанию.
Василий Дудниченко входит в состав советов директоров нескольких компаний, собственниками которых являлся Ханты-Мансийский автономный округ. Например, в состав Наблюдательного совета АО «Корпорация развития» от Югры.
Официально об уходе Василия Дудниченко пока ничего не сообщается. Но на сайте департамента промышленности в качестве и.о. директора указан Андрей Шиповалов — ранее он был заместителем директора.
Также неизвестно, связан ли уход Дудниченко со сложной ситуацией на нескольких крупных предприятиях Югры. Среди них — завод МДФ в Кондинском районе и рыбный комбинат в Березовском районе.
Василий Дудниченко был одним из самых молодых руководителей департаментов в Югре — в августе ему исполнится 38 лет. С 2002 года он работал в департаменте финансов Югры, затем с 2009 по 2010 годы возглавлял Региональный центр инвестиций, а в августе 2010 года стал первым заместителем главы департамента экономического развития ХМАО. Два года назад был назначен и.о. директора департамента промышленности.
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