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В гостях у Ташаева: коллекция кроссовок, супермашина и любимые книги. Фото
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В гостях у Ташаева: коллекция кроссовок, супермашина и любимые книги. Фото 

Чемпионат.com 1 час назад
«Чемпионат» побывал в гостях у полузащитника московского «Спартака» Александра Ташаева.
Фоторепортаж из дома Александра Ташаева подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.
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