Образовательный интенсив «Остров 10-21» выпустил первую тысячу студентов

ВЛАДИВОСТОК , 21 июля. / ТАСС /. Более 1 тыс. слушателей завершили обучение по первой ускоренной образовательной программе по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ «Остров 10-21». Самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Программа стартовала 10 июля на острове Русский во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин.

"Всего в отборочном конкурсе приняло участие 8 тыс. человек. Для участия в программе мы отобрали 1 тыс. самых мотивированных и инициативных слушателей, средний возраст которых составляет 32 года", — сообщили в АСИ.

Ежедневно в течение 11 дней студенты активно занимались в мастер-классах, X-Labs лаборатории, слушали визионерские лекции о будущем, участвовали в бизнес-акселераторах и клубах мышления — все эти учебные мероприятия сочетались со спортивными тренировками, состязаниями на воде и образовательными экскурсиями. Часть пройденных курсов по итогам «Острова» будет подтверждена дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.

Огромная энергия

Преподавателями интенсива стали ведущие российские и зарубежные ученые, предприниматели и эксперты в области цифровой экономики и технологического развития. За 11 дней «Остров» посетили 25 иностранных преподавателей, экспертов в области больших данных, технологий адаптивного обучения, бизнеса, менеджмента и стратегического планирования.

Тренер Таллинской Школы менеджмента Лариса Давыдова провела со студентами управленческие поединки, в ходе которых они обучились технологии правильного принятия решений.

"Аудитория собралась интеллектуальная. Ребята вечером, отработав весь день, включаются в работу сразу. Нет времени на какую-то раскачку. Они очень внимательны и жадные до знаний, до деталей, у них ушки на макушке, антенны все работают. Они правда приехали сюда учиться, это видно, мотивация огромная. Энергии много", — сказала Давыдова ТАСС.

Генеральный директор холдинга «Ленполиграфмаш», общественный представитель АСИ по направлению «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге Кирилл Соловейчик также отметил высокий интеллектуальный уровень участников «Острова»:

"Первые впечатления об участниках — это очень позитивный настрой. У них очень большой запрос, очень высокий интеллектуальный уровень, люди действительно хотят получать знания и знают, для чего им это нужно", — отметил Соловейчик.

Большая часть преподавателей и визионеров «Острова» уверены, что собравшиеся во Владивостоке молодые люди обязательно придумают что-то новое и интересное, что изменит жизнь людей в мире. «Я знаю, что каждый из вас сделает что-то необычайное и великое», — сказал совладелец корпорации «Технониколь» и сооснователь Фонда «Институт ускорения экономического развития (»Рыбаков Фонд")" Игорь Рыбаков . Во время визионерской лекции он обратился к студентам с призывом стать лидерами и объединять других людей для социального творчества.

Рецепт успешного обучения

В организации образовательного процесса на «Острове» использовались совершенно новые для российского образования форматы: ученые МФТИ замеряли биометрические данные каждого студента в ходе учебного дня и определяли уровень стресса, искусственный интеллект на основе больших данных формировал для каждого слушателя индивидуальную траекторию роста, экскурсии и игры можно было посетить только, приняв участие в специальном аукционе.

"Основная идея Университета НТИ «20.35» — это не формирование отдельной личности, а команды. Наша задача выявить таких людей, рекомендовать им, какие команды должны формироваться с учетом не только компетенций, но и психо— физических состояний, интересов в спорте", — рассказали в пресс-службе АСИ. Для формирования команд на «Острове» придумали даже особый сервис «Собрать команду»: с помощью чат-бота любой участник интенсива мог пригласить к себе в команду человека по номеру ID, а также согласно рекомендациям искусственного интеллекта.

По итогам программы участники поделились своим рецептом успешного обучения. «Изоляция на острове, океан, туманы, разрыв в часовых поясах, интересные форматы, кастомизация образовательной траектории, сообщество интересных людей — все эти ингредиенты дают гарантированный взрывной эффект

», — поделился впечатлениями участник интенсива Александр Шепилов.