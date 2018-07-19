В Смоленске установят паровоз из Александрова

Фото trainpix.org В ближайшее время в городе Смоленске появится новая достопримечательность — паровоз Л-3127. Его установят в сквере напротив ДК железнодорожников на Витебском шоссе. Около культурного учреждения уже благоустраивают площадку под новый сквер.

К слову, памятник приурочили к 15-летию РЖД и 150-летию открытия железной дороги в Смоленске. Идея возникла ещё в 2016 году у одного из известных смоленских журналистов, но нужного паровоза тогда найти не удалось, и проект постепенно стал затухать. Но на днях стало известно, что Смоленску удалось найти подходящий паровоз. На постаменте установят паровоз Л-3127, который до недавнего времени стоял в депо на станции Александров.