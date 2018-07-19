В центре Ростова дом разваливается на части, но жильцов не могут переселить из аварийного здания

Дом построен в 1896 году

Дом по адресу Суворова, 7 признали аварийным. Столетнее здание находится в плачевном состоянии. Две недели назад слой штукатурки обрушился на восьмилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.

Дети постоянно находятся в опасности

Люди вынуждены жить в жутких условиях, альтернативное жилье им не дают. В маневренном фонде ростовчане жить не хотят: говорят, что если туда попасть, то будешь годами ждать переселения из-за длинной очереди. На вопрос, что делать — власти разводят руками и ссылаются на букву закона. Отчаявшись, жильцы решили, что нужно ехать в Москву и просить о помощи у Президента России.

С чего все началось

Бить тревогу жильцы дома на Суворова, 7 начали в октябре прошлого года. Они заявили, что дом стал опасен для жизни и нуждался в срочном расселении. Свой крик о помощи ростовчане выразили необычным способом, вывесив на доме обращение к главе города Ростова, написанное на белье.

На утро после своеобразной акции протеста в дом на Суворова приехал глава города Ростова

Здание долго не могли признать аварийным, потому что жильцы не могли прийти к единому соглашению. Одни собственники хотели капитального ремонта, а другие требовали их расселить. После нескольких судебных тяжб, здание все же признали аварийным.

Трещины в доме шириной с ладонь

Жильцам предложили съехать в маневренный фонд, но они потребовали у властей альтернативное жилье. В администрации Ростова стали требовать новую экспертизу — дом должен был получить статус здания, которое находится под угрозой обрушения. Статус был получен, но ничего не изменилось. Власти заявили, что переселить жильцов не могут.

Бюрократические проволочки

Чтобы расселить людей, ростовские власти должны выкупить дом в муниципальную собственность. Для этого необходимо иметь 100% подписей всех владельцев квартир в протоколе об изъятии земельного участка.

— После того, как межведомственная комиссия признала дом аварийным, вышло постановление, подписанное Виталием Кушнаревым , о том, что через 15 месяцев муниципалитет сможет провести процедуру изъятия — выкупа дома, когда все собственники подпишут протокол. Такой срок указан в постановлении, чтобы жильцы решили, будут они сносить за свой счет дом и строить заново новый или подпишут протокол об изъятии, — рассказала корреспонденту 161.ru жительница дома Инна Федорова . — Мы, конечно, ничего сносить и строить не будем. Подписали протокол и отправили. От администрации пришел ответ: «Протокол не корректен, в нем нет 100% подписей всех собственников».

Пока идет сбор подписей, дом ежедневно разваливается

Собрать все подписи владельцев квартир активисты дома не могут. Многие собственники уже давно живут за границей, а жилье сдают в аренду. Люди попросили, чтобы сроки в постановлении снизили до шести месяцев, тогда людей быстрее расселят, но никто этого не сделал.

— Видимо, власти ждут, чтобы произошла трагедия, только тогда они начнут шевелиться, —добавила Федорова.

Несовершенство закона

Жители дома обратились за помощью к главе Кировского района Роману Волошинову. Но, по словам Федоровой, чиновник развел руками и сказал, что нужно искать всех собственников, иначе проблема затянется надолго. Мол, таковы наши законы.

— У нас есть разъяснение Верховного Суда, в котором говорится, что если дому грозит обрушение, то жильцам не обязательно ждать 15 месяцев для принятия дома в муниципальную собственность, — рассказала Инна Федорова. — Дому грозит обрушение, а мы сидим и ждем: либо нам кирпичи упадут на голову, либо собственники квартир вдруг из-за границы приедут и подпишут протокол.

Жильцы

жалуются не невыносимые условия

проживания с прошлого года

Позаботились о людях

После того, как в доме на Суворова пострадал ребенок и попал в больницу, люди снова обратились в администрацию за помощью. Ответ был тот же — ищите собственников. Позже жильцам прислали листовку из управляющей компании «Максимум», обслуживающей дом, в которой есть ссылка на постановление администрации города. В ней сообщалось, что находиться и проживать в этом доме опасно для жизни и здоровья. Листовки наклеили на доме.

Листовками был обклеен весь дом В ответ жильцы написали свое предупреждение и повесили рядом с листовками.

— В этом предупреждении мы сообщили, что планируем переселиться в администрацию Ростова и там жить, — рассказала Федорова.

Сейчас в доме проживает порядка 40 человек, из них — 10 детей. Ребятня постоянно бегает в подъезде. Взрослые боятся, что в какой-то момент здание просто сложится, как карточный домик.

Сейчас вместе с арендаторами и собственниками в доме проживает 10 несовершеннолетних детей

— Ситуация патовая. Или Виталию Кушнареву нужно поменять постановление с периода 15 месяцев на 6. Или нам нужно разъехаться по заграницам и найти собственников, чтобы они подписали протокол, или все же наши чиновники найдут способ быстрее выкупить землю, и нас расселят, — говорит Инна Федорова.

Жители аварийного дома планируют в ближайшие дни уведомить администрацию города Москвы о митинге на Красной площади. Ростовчане собираются этой акцией привлечь внимание Путина и попросить его о помощи.

— Другого способа спасти наших детей мы не видим. За 15 месяцев этот дом точно рухнет. Грядет беда, а мы не хотим, чтобы о нас вспоминали посмертно и приносили на место трагедии цветы, — подытожила Ирина.

Портал 161.ru направил запрос в администрацию Ростова-на-Дону с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Как только ответ будет получен, мы опубликуем его на нашем сайте.