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В Югре уволился глава департамента промышленности
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В Югре уволился глава департамента промышленности 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Исполняющий обязанности директора Департамента промышленности ХМАО Василий Дудниченко уволился по собственному желанию Об этом «Уралинформбюро» сообщила замглавы департамента общественных и внешних связей Галина Липатова.
Стоит напомнить, что в конце мая губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова освободила своего заместителя, директора Департамента экономического развития региона Павла Сидорова от занимаемой должности. Известно, что Василий Дудниченко долгое время трудился в качестве первого зама Сидорова, однако в конце 2016 года ушел «на повышение».
Позиция директора департамента промышленности Югры до сих пор свободна. Также без полноценного руководителя остаются департамент проектного управления, департамент гражданской защиты населения и департамент дорожного хозяйства и транспорта.
Ранее по теме: В Югре ушел в отставку вице-губернатор
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