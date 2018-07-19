В Югре уволился глава департамента промышленности

Исполняющий обязанности директора Департамента промышленности ХМАО Василий Дудниченко уволился по собственному желанию Об этом «Уралинформбюро» сообщила замглавы департамента общественных и внешних связей Галина Липатова.

Стоит напомнить, что в конце мая губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова освободила своего заместителя, директора Департамента экономического развития региона Павла Сидорова от занимаемой должности. Известно, что Василий Дудниченко долгое время трудился в качестве первого зама Сидорова, однако в конце 2016 года ушел «на повышение».

Позиция директора департамента промышленности Югры до сих пор свободна. Также без полноценного руководителя остаются департамент проектного управления, департамент гражданской защиты населения и департамент дорожного хозяйства и транспорта.

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