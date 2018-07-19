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Зачем вам в обновленный pop-up бутик Chanel этим летом?
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Зачем вам в обновленный pop-up бутик Chanel этим летом? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Краски и блеск теней для век, мир новых ароматов или история лаков для ногтей — каким мы увидим обновленное бьюти-пространство в конце июля?
Пространство, открывшееся на Патриарших прудах в прошлом году, каждые два месяца радует посетителей новой тематикой интерьеров. Четыре месяца назад мы попали в мир ароматов Chance (и показали вам как найти свой, единственный), два месяца назад заново влюбились в линейку средств Rouge Coco (почему — читайте здесь). А в конце июля мы попадем в сокровенный мир Коко Шанель, который нашел свое отражение в новой линейке парфюмов Les Eaux De Chanel.
Хочется сбежать из душного города? Не спешите покупать билеты. Отправьтесь в ветреный Довиль, где начался трагичный роман Коко Шанель, в солнечный Биарицц, где она открыла свой первый бутик, и в романтичную Венецию, где она переживала смерть Боя и училась заново любить жизнь.
В самом центре душного города вы сможете окунуться в островок свежести с новыми ароматами — морские брызги, разбивающиеся о скалы, утренняя роса и прохлада ветра, от которой захватывает дыхание (подробнее о нотах парфюмов можно почитать здесь).
Как и всегда, гостей пространства ждут мастер-классы, лекции, фотосессии, мастер-классы по макияжу и уходу за собой.
Не пропустите!
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