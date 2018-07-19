Зачем вам в обновленный pop-up бутик Chanel этим летом?

Краски и блеск теней для век, мир новых ароматов или история лаков для ногтей — каким мы увидим обновленное бьюти-пространство в конце июля?

Пространство, открывшееся на Патриарших прудах в прошлом году, каждые два месяца радует посетителей новой тематикой интерьеров. Четыре месяца назад мы попали в мир ароматов Chance (и показали вам как найти свой, единственный), два месяца назад заново влюбились в линейку средств Rouge Coco (почему — читайте здесь). А в конце июля мы попадем в сокровенный мир Коко Шанель , который нашел свое отражение в новой линейке парфюмов Les Eaux De Chanel.

Хочется сбежать из душного города? Не спешите покупать билеты. Отправьтесь в ветреный Довиль, где начался трагичный роман Коко Шанель, в солнечный Биарицц, где она открыла свой первый бутик, и в романтичную Венецию , где она переживала смерть Боя и училась заново любить жизнь.

В самом центре душного города вы сможете окунуться в островок свежести с новыми ароматами — морские брызги, разбивающиеся о скалы, утренняя роса и прохлада ветра, от которой захватывает дыхание (подробнее о нотах парфюмов можно почитать здесь).

Как и всегда, гостей пространства ждут мастер-классы, лекции, фотосессии, мастер-классы по макияжу и уходу за собой.

Не пропустите!