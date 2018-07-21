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Минтруд планирует увеличить срок подачи заявления о смене банка
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Минтруд планирует увеличить срок подачи заявления о смене банка 

Прайм 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минтруд РФ планирует увеличить срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредитной организации, в которую должна быть переведена зарплата, до 15 дней до дня ее выплаты, следует из законопроекта.
На данный момент работник имеет право заменить кредитную организацию, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода зарплаты не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты. «Увеличение срока, в течение которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, до 15 дней до дня выплаты заработной платы позволит исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих от него», — говорится в обосновании необходимости подготовки проекта.
Добавляется, что проект федерального закона «О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации» разработан с целью уточнения порядка реализации права работников на выбор кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.
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