Одессит в Костроме: много ли у нас грибов?

В конце минувшего года в Кострому переселился одессит. Это наш коллега, журналист Олег Де-Рибас . В Одессе он известен также как краевед, публицист и писатель, автор ряда книг об истории России и «Южной Пальмиры». А еще Олег Де-Рибас является представителем и биографом одесской ветви древнего испано-итальянского рода. Наиболее известной личностью, принадлежащей к этой фамилии, был российский адмирал И. М. де-Рибас — основатель Одессы.

На K1NEWS.RU есть специальная рубрика — «Одессит в Костроме». Очередной выпуск посвящен «тихой охоте».

Сага о собирателях

Не стыжусь, друзья мои, признаться: я — представитель и почитатель одной из самых древнейших профессий. Притом в данном конкретном случае я имею в виду вовсе не журналистику…

Не знаю, чему учат в современной, «упрощенной» школе, но мы, «старозаветные» ученики затвердили назубок, что помимо всякой ерунды доисторические люди занимались только двумя важнейшими вещами — охотой и собирательством. И если бы эти самые дриопитеки-неандертальцы проживали, в том числе, на территории будущей Костромской области , то здесь бы они с голоду (не знаю как с холоду!) не пропали бы…

Я — ярко выраженный собиратель, любитель «тихой охоты». Однако из всех природных ресурсов новой малой Родины меня, не скрою, более других интересуют лесные и в меньшей степени водные, поскольку в первых водятся грибы и ягоды, а в других — рыба. Что касается «рекопродуктов», то это отдельный разговор — с рыбой, как выяснилось после нескольких рыбалок, у меня пока отношения не складываются, а говоря по-простому, я не поймал еще практически ни фига. Другое дело «лесопродукты» — ягоды, особенно же грибы. Обожаю их любыми: сырыми или приготовленными (жареными и маринованными, сушеными и солеными), сорванными или несорванными, обнаруженными или даже не обнаруженными. И хоть это, увы, дело уже очень давнее, могу предположить, что нашли вовсе меня не в огороде и тем более не в капусте. Хотя какие под Одессой леса?..

Немного фольклора: «Клара Марковна, на вам муха! На мню?». Так вот, судя «по мню», одесситы очень любят собирать грибы. Беда в том, что они об этом не знают и даже не подозревают в себе такой способности, поскольку грибы «на югах» — редкость и произрастают они только на севере области. Но это, уважаемые читатели, доказанный факт: ваш скромный корреспондент — неплохой грибник. Мне доводилось открывать грибные сезоны и в сердце Малороссии (ныне — Украина ), и в Белоруссии (Витебская область), когда местные жители недоверчиво щупали «белые» в моем лукошке и озадаченно спрашивали: «А что, уже пошли?».

Впрочем, стоит ли шататься по окраинам Руси-матушки, чтобы доказать очевидное? Так, например, кто-то говорит, грибов под Костромой уже хоть косой коси, другие утверждают, что их еще нет и в помине. Не знаю, сограждане, как с этим у вас, но у «себю», на полке, я уже прописал 10 литров маринованных маслят нового урожая, если это, конечно, не лже-маслята. А в моем морозильнике «греется» как минимум пятикилограммовое ассорти из отваренных лисичек, сыроежек и из двух десятков «серых», как их назвала бабулька, встреченная в лесу под деревенькой «К-о», что на полпути к Судиславлю. Вы спросите, а где именно растут те молодые сосенки, под которыми моя семья за два часа набрала несколько ведер маслят? Мой совет — следите за рубрикой «Одессит в Костроме», может и проболтаюсь. Или следите за самим одесситом — на днях вновь выеду за Мезу, в… Ну вот, едва не проболтался…

Задаюсь вопросом, откуда во мне — недавнем черноморце — извечная тяга в грибные леса? Думаю, все дело в родословной. Считается, что многовековая фамилия «Ривас», к которой я принадлежу, взяла свое начало в испанской провинции Каталонии — достаточно зеленой местности, склоны гор которой поросли дубовыми и сосновыми рощами, полными, наверное, поддубников и подсосенников. А на ласковом средиземноморском каталонском побережье произрастает, говорят, огромное количество пальм и таких себе экзотических (как для нас) растений, называемых «агава». И если около этих самых суккулентов также растут грибы, то они, конечно, зовутся «подагавниками»…