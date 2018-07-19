Слепой путешественник едет через всю Россию и посетит Красноярск

Владимир Васкевич — незрячий путешественник из Екатеринбурга , писатель, автор проекта «Путешествие в темноте». Он отправился в очередную поездку через всю Россию на автомобилях с попутчиками.

Необычный путешественник уже объехал несколько десятков стран, используя самые разные способы передвижения — от яхтинга, до автостопа. В рамках нового путешествия, которое проходит с июня по август 2018 года, он планирует проехать на попутных автомобилях с попутчиками BlaBlaCar от Калининграда до Владивостока

Омск, Иркутск, Улан-Удэ… По пути останавливается в крупнейших городах и проводит для всех желающих мастер-классы о том, как эффективно и интересно путешествовать по всему миру. Путешественник уже посетил — Калининград, Санкт-Петербург Москву , Нижний Новгород, Казань Ижевск , Екатеринбург, Тюмень Новосибирск . В ближайшие дни — Красноярск

Красноярск Владимир посетит 20 июля. И планирует провести для красноярцев мастер-класс. Он поделится опытом и расскажет, как слепой может путешествовать самостоятельно; как на это решиться и что для этого нужно; как путешествовать недорого и с комфортом с помощью райдшеринга; как ставить цели и достигать их, несмотря ни на какие трудности; как бороться с негативом и всегда оставаться в хорошем расположении духа.

Встреча с путешественником пройдет в Красноярской краевой специальной библиотека (ул. Свердловская, д.53А) 20 июля в 14:00. Участие в мастер-классе бесплатное. Следить за проектом и читать блог Владимира Васкевича можно в Vk.com/tripinthedark