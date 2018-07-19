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Слепой путешественник едет через всю Россию и посетит Красноярск
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Слепой путешественник едет через всю Россию и посетит Красноярск 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Владимир Васкевич — незрячий путешественник из Екатеринбурга, писатель, автор проекта «Путешествие в темноте». Он отправился в очередную поездку через всю Россию на автомобилях с попутчиками.
Необычный путешественник уже объехал несколько десятков стран, используя самые разные способы передвижения — от яхтинга, до автостопа. В рамках нового путешествия, которое проходит с июня по август 2018 года, он планирует проехать на попутных автомобилях с попутчиками BlaBlaCar от Калининграда до Владивостока.
По пути останавливается в крупнейших городах и проводит для всех желающих мастер-классы о том, как эффективно и интересно путешествовать по всему миру. Путешественник уже посетил — Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск. В ближайшие дни — Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ
Красноярск Владимир посетит 20 июля. И планирует провести для красноярцев мастер-класс. Он поделится опытом и расскажет, как слепой может путешествовать самостоятельно; как на это решиться и что для этого нужно; как путешествовать недорого и с комфортом с помощью райдшеринга; как ставить цели и достигать их, несмотря ни на какие трудности; как бороться с негативом и всегда оставаться в хорошем расположении духа.
Встреча с путешественником пройдет в Красноярской краевой специальной библиотека (ул. Свердловская, д.53А) 20 июля в 14:00. Участие в мастер-классе бесплатное. Следить за проектом и читать блог Владимира Васкевича можно в Vk.com/tripinthedark
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