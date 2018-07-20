«А почему я не должна?»: вдова убитого банкира требует полной реабилитации

Екатерину несколько лет считали виновной в смерти мужа

Екатерине Пузиковой 29 лет. Она живет в Самаре со своим гражданским мужем и воспитывает сына от первого брака. Последние 5 лет для нее стали настоящим адом. С марта 2012 года по октябрь 2017-го она была главной подозреваемой в убийстве своего бывшего мужа, замдиректора реготделения Россельхозбанка Дмитрия Пузикова . Вдова рассказала 63.ru о том, как она жила во время следствия и почему решилась заявить иск к государству на 10 миллионов рублей.

Дмитрий Пузиков скончался в марте 2012 года через несколько дней после празднования дня рождения в своем загородном доме. Следователи установили, что мужчина отравился веществом, которое ему подмешали в еду. Это был таллий.

Таллий — химический элемент серебристо-белого цвета с голубоватым оттенком. Соли этого вещества ядовиты.

— 5 лет и 4 месяца я находилась под следствием. Всё это время меня поддерживали друзья и родители. Папа говорил, что я должна держаться, если не ради себя, то ради сына, — рассказала Екатерина Пузикова.

Вдова около года провела в следственном изоляторе

За это время ее трижды разлучали с ребенком. Первый раз — в 2012 году. Тогда она находилась в следственном изоляторе № 3 в поселке Кряж. Потом еще два раза ее отправляли в СИЗО, но уже в Тольятти . В общей сложности она провела вдали от дома 10,5 месяца.

— Расставание с сыном далось нелегко. Когда меня забрали в СИЗО в первый раз, я оставила его с сестрой, так как считала, что иду на обычный допрос. Меня арестовали, и я ничего не успела никому сообщить. И сын 3,5 месяца был не со мной, — пояснила Екатерина. — Перед первым приговором, в 2015 году, я постаралась ему объяснить, что надо будет уехать. Он протестовал: зачем, почему, куда, почему ему со мной нельзя?

Девушке два раза выносили приговор

Когда была возможность, мама созванивалась с мальчиком. И в каждом разговоре был вопрос: «Когда же ты вернешься?»

— Когда выносили приговор в 2017 году, сын сказал: если не вернешься, то пойду тебя искать, — добавила девушка.

Аресты дались Екатерине непросто.

— Первый и второй раз я сидела в общих камерах. Вместе со мной были убийцы, наркоманы, психически больные люди, больные туберкулезом, — пояснила девушка. — Находиться рядом с ними было страшно. Мыться разрешали один раз в неделю. А зимой было очень холодно. По ночам я спала в горнолыжном костюме, в трех парах носков и шапке.

Немногочисленные посетители передавали ей личные вещи и книги.

Затем содержание под стражей заменили на домашний арест. Год и месяц Катя жила в своей квартире. Служители Фемиды разрешили отводить сына в садик, забирать его и гулять по 2 часа в день. В это время она встретила своего гражданского мужа.

— Я тренировал детскую группу в одном из спортклубов города. И Катя сначала пришла, чтобы узнать расписание занятий, — рассказал возлюбленный Екатерины Алексей. — Когда ее увидел в первый раз, заметил, что она симпатичная. Но не более того. Кто она, я не знал.

Алексей познакомился с Екатериной случайно, на работе

По его словам, когда между ним и Екатериной возникли романтические отношения, она сама показала браслет для слежения и рассказала всю историю.

— Она сказала: «Подумай, стоит ли тебе со мной общаться и портить свою репутацию?», — добавил Алексей.

26 июля 2017 года Красноярский районный суд приговорил Екатерину к 9 годам колонии строго режима. Но спустя несколько месяцев, 31 октября, Самарский областной суд признал ее непричастной к совершению преступления. Это решение стало неожиданностью для многих.

— В тот день я была на пределе, и на нервном, и на эмоциональном. Во время заседания мой адвокат зачитывал доказательства, но казалось, что всё бесполезно. Но он сделал мне замечание, мол, мешаю работать, — рассказала Екатерина. — И когда судья огласил решение, то в шоке была не только я, но и все находящиеся в зале.

— Ведь даже с моим стальным характером я не сдержал эмоций и заплакал, — добавил Алексей

Алексей не только возлюбленный, но и тренер Екатерины

Но оказалось, что это еще не конец. Мать Дмитрия Пузикова Галина и ее адвокаты попытались обжаловать оправдательный приговор в Верховном суде. Но в Москве служители Фемиды оставили решение своих коллег без изменений.

В начале февраля перед Екатериной извинились за преследование. Письмо подписал заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов.

— То, что они принесли извинения — это большой шаг. И я их принимаю полностью. Но теперь хочу получить доказательство не на словах, а на деле. Поэтому я обратилась в суд за, по сути, реабилитацией, — пояснила Екатерина Пузикова.

В своем исковом заявлении девушка описала все свои злоключения и пережитые страдания. Моральный вред за 5 с половиной лет незаконного уголовного преследования она оценила в 10 миллионов рублей. Окончательное решение останется за Ленинским районным судом.

Девушку несколько раз приглашали на федеральные каналы

За несколько лет Екатерина стала главной героиней документальных фильмов и передач на федеральных каналах.

— Я совсем не медийная личность, и это была вынужденная необходимость. Я долго отказывалась принимать участие в программах, — рассказала Екатерина.

Чтобы уберечь своего сына от ненужной известности, девушка поменяла фамилию.

Однако «Екатерина Пузикова» — это уже бренд. Печально известный, но всё же бренд.

О своих планах на будущее она не хочет рассказывать много.

Молодые люди хотят избавиться от лишней известности вместе

— Счастье любит тишину. У меня есть любимый мужчина и ребенок, — поделилась Екатерина. — Но, конечно, я хочу добиться справедливости и наказать настоящего убийцу мужа.