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Кадастровые границы Челябинской области появятся на электронной карте
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Кадастровые границы Челябинской области появятся на электронной карте 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сведения о границах между субъектами России, окружающими Челябинскую область, в ближайшее время будут внесены в единый госреестр недвижимости (ЕГРН), — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области.
До последнего времени границы между Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской областями и Республикой Башкортостан существовали на бумаге и не отличались высокой точностью. До конца 2018 года на публичной электронной кадастровой карте Росреестра появятся точные границы между Челябинской и двумя соседствующими областями — Оренбургской и Курганской. На подготовку электронных карт региональное минимущество заключило два госконтракта с АО «Уралмаркшейдерия». Работы ведутся в рамках достижения показателя «Доля количества участков границ Челябинской области, сведения о которых внесены в ЕГРН» в целях улучшения инвестиционного климата в регионе. В перспективе — до 2020 года на электронную карту будут нанесены границы Южного Урала со Свердловской областью и Башкортостаном. Это позволит потенциальным инвесторам из любой точки мира в режиме реального времени планировать размещение своих производств на Южном Урале. В электронном реестре ЕГРН будут подробные сведения о границах населенных пунктов внутри области. Сейчас заключены соглашения о выделении субсидий на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов с 25-ю муниципальными образованиями Челябинской области, включая Еткульский, Кунашакский, Саткинский, Чебаркульский, Троицкий, Верхнеуральский и Кизильский районы.
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