Самолет не смог сесть в аэропорту Магадана 

Лайнер компании Nordwind сделал четыре круга в небе над Магаданом и улетел на запасной аэродром в Петропавловске-Камчатском, сообщает MagadanMedia. Вчера же двум самолетам пришлось уйти на второй круг. На данный момент самолет вновь вылетел в Магадан из Петропавловска.
По информации от источника, причина проблем — поломка ILS (курсо-глиссадной системы — радионавигационной системы захода на посадку по приборам). Из-за этого самолеты не могут приземлиться в тумане. Когда оборудование будет отремонтировано, пока не известно.