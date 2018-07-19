Ещё
Самолет не смог сесть в аэропорту Магадана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет не смог сесть в аэропорту Магадана 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Лайнер компании Nordwind сделал четыре круга в небе над Магаданом и улетел на запасной аэродром в Петропавловске-Камчатском, сообщает MagadanMedia. Вчера же двум самолетам пришлось уйти на второй круг. На данный момент самолет вновь вылетел в Магадан из Петропавловска.
По информации от источника, причина проблем — поломка ILS (курсо-глиссадной системы — радионавигационной системы захода на посадку по приборам). Из-за этого самолеты не могут приземлиться в тумане. Когда оборудование будет отремонтировано, пока не известно.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Крыма В Тюмени спасатели и полицейские сняли с крыши мужчину Ударила ножницами в глаз: жительница Туапсе подозревается в убийстве мужа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине169
Россиян предложили увольнять по новой статье102
Российский певец покончил с собой186
К санкциям против РФ подключились новые страны575
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение