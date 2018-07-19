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Сахалин претендует на дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта Охи
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Сахалин претендует на дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта Охи 

РЖД-Партнер 34 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Данный проект важен для северных районов Сахалинской области с точки зрения повышения транспортной доступности. «Потребность в ремонте взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Охе назрела давно. И сегодня у нас есть реальная возможность приступить к решению этого вопроса. Проектно-сметная документация готова, она прошла экспертизу в прошлом году», — сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Действующая ВПП аэропорта была построена в 1974 году и была рассчитана на эксплуатацию до 1994 года. В настоящее время полосу отличает крайняя стадия износа. Суровые климатические условия в регионе и повышенная сейсмика негативно сказываются на продолжительности эксплуатации зданий и сооружений, составляющих инфраструктуру аэродрома. Помимо строительства новой ВПП, должна быть проведена реконструкция сооружений радиотехнического обеспечения полетов, метеообеспечения и светосигнального оборудования, а также объектов системы безопасности аэропорта.
В настоящее время из Охи выполняются внутренние, а также международные регулярные и чартерные пассажирские рейсы в Южную Корею, Вьетнам, Чехию, Германию, Францию и другие страны. Годовой пассажиропоток аэропорта составляет около 44 тыс. человек.
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