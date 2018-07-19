От столицы до столицы: что посмотреть по дороге из Симферополя в Ялту

Крым, СИМФЕРОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Алексей Гончаров . За окном — середина июля, а это значит, что высокий курортный сезон в Крыму вступил в свою пиковую фазу. Туристы из различных регионов России массово едут на полуостров, многие выбирают путешествие на автомобиле через открытый в мае этого года Крымский мост. К слову, за два месяца по транспортному переходу через Керченский пролив в обе стороны проехали более одного миллиона транспортных средств, в том числе около 12 тысяч рейсовых и заказных автобусов.

Ранее РИА Новости Крым рассказал, что автотуристы могут посмотреть по дороге от въезда на полуостров до Симферополя. Сегодня же мы продолжим это путешествие и расскажем о достопримечательностях, с которыми отдыхающие в Крыму могут ознакомиться по дороге из официальной столицы Республики до ее курортной столицы — Ялты, которая по-прежнему остается самым популярным курортом региона.

"Симферопольское море" и подземная сказка

Дорогу, связывающую Симферополь с Южным берегом Крыма, изначально проложили батальоны Козловского и Нашебургского пехотных полков в 1824-1826 годах. Она представляла собой узкое щебенчатое шоссе с многочисленными крутыми поворотами. Уже в середине XX века дорога была реконструирована, но по факту — построена заново. Симферополь и ЮБК связывала уже широкая, спрямленная магистраль, по которой впоследствии была построена горно-троллейбусная линия — первая в Советском Союзе.

На выезде из Симферополя сразу открывается вид на живописный природный ландшафт крымского предгорья. На переднем плане — голубая гладь Симферопольского водохранилища. Это самый большой по размерам пресный водоем полуострова, который снабжает водой не только крымскую столицу, но и близлежащие населенные пункты. Многие местные жители называют его «симферопольским морем».

Крым с высоты птичьего полета. Симферопольское водохранилищеСимферопольское водохранилище

А вдали виднеются контуры Главной гряды Крымских гор, среди которых отчетливо выделяется Чатыр-Даг (в переводе с тюрского — Шатер-гора). Высота его самого максимального пика — 1527 метров. Это вторая по величине гора Крыма. Чатыр-Даг разделен на два плато: верхнее и нижнее. Больше всего достопримечательностей и туристических маршрутов находится на нижнем плато, в частности, расположенные недалеко друг от друга пещеры Мраморная, Эмине-Баир-Коба, Эмине-Баир-Хосар. Добраться туда можно по указателям, проехав села Лозовое, Пионерское, Доброе, Заречное и повернув у села Перевальное в сторону Мраморной пещеры.

Здесь же, в окрестностях Перевального, находится еще одна подземная достопримечательность, которую непременно стоит посетить — Красная пещера или Кизил-Коба. Свое название она получила от сформировавших ее известняков, имеющих характерный красновато-коричневый оттенок. Кизил-Коба — самая протяженная пещера в Крыму, представляющая собой «шестиэтажную» 25-километровую полость. Высота верхнего этажа достигает 275 метров. Температура на нижних этажах колеблется в пределах 8-9 градусов тепла. По дну протекает подземная речка Кизилкобинка, на выходе из Красной пещеры образующая живописный водопад Су-Учхан.

Пещера Кизил-Коба

Весь подземный комплекс представлен несколькими залами и переходами между ними. Несмотря на то, что специалистам удалось изучить 25 километров пещеры, туристам в целях безопасности в основном показывают только ее 500-метровую часть. Для них предусмотрена часовая экскурсия вглубь объекта по оборудованным дорожкам в сопровождении гида.

Но любители экстремальных развлечений могут в сопровождении опытных инструкторов проникнуть в засифонную часть пещеры в специальном гидрокостюме сухого типа, который очень хорошо держит на плаву и препятствует переохлаждению. К данному путешествию допускаются те, кто достиг 16-летнего возраста и умеет плавать.

Экстрим тур в дальнюю часть пещеры Кизил-Коба

Средневековая романтика

Неподалеку от Красных пещер располагается кинопарк «Викинг» — первый в России и крупнейший в Европе культурно-исторический центр, рассказывающий об истории Руси с 862 года, «призвании варягов» и приходе князя Рюрика на княжение, как точки отсчета становления российской государственности. В парке можно совместить приятный отдых и развлечение с получением интересной информации об истории Руси.

В «Викинге» можно не только понаблюдать, но и приобщиться к жизни средневекового поселения. За крепостными воротами и частоколом воссозданы дом конунга, драккар, аутентичный рынок, дома ремесленников, сторожевые башни, кузница, оружейная, стрельбище и даже площадь для обучения военному делу. Можно примерить доспехи викинга, метнуть копье, сразиться на боевых топорах, пострелять из лука, зайти в кузницу и самому выковать свой первый меч или хотя бы монету. Также можно понаблюдать за реконструкцией боев и увидеть, как работает осадная техника.

Кинопарк «Викинг»

Памятник «рогатому» и «Кутузовский фонтан»

За Перевальным начинается подъем на Ангарский перевал. Это самая высокая точка прохождения трассы, которая поднимается на высоту 750 метров над уровнем моря. Свое название перевал получил от быстрой речки Ангара, протекающей под горным массивом.

В 2012 году здесь открыли памятник троллейбусу — в честь преодоления планки в 250 миллионов пассажиров, перевезенных по горной трассе этим видом экологически чистого транспорта с 1959 года. Изначально на постамент установили троллейбус марки «Шкода» 1972 года выпуска, который за 40 лет эксплуатации перевез более 20 млн пассажиров. Впоследствии машину заменили на более «свежий» экземпляр. Памятник довольно популярен среди туристов, которые регулярно фотографируются возле него.

Памятник троллейбусу на Ангарском перевале в Крыму

После прохождения наивысшей точки перевала дорога начинает спускаться к Алуште . Отсюда уже видно синее безбрежное море и отвесные склоны горы Демерджи. На полпути между перевалом и Алуштой, в селе Верхняя Кутузовка, находится «Кутузовский фонтан» с барельефом великого русского полководца Михаила Кутузова . Обелиск воздвигнут в честь боя русских войск с турецким десантом, который произошел близ этого места в 1774 году. 29-летний Кутузов, тогда еще подполковник, отличился в бою и был тяжело ранен в висок, но чудом остался жив. Во многих путеводителях по достопримечательностям Крыма можно встретить информацию, что именно в этом бою полководцу выбило правый глаз. Тем не менее ряд историков считает это не более чем мифом. По данным исследователей, Кутузов… вообще не терял глаз. Ни ранение под Алуштой, ни другое ранение в голову, полученное им в 1788 году под Очаковом в бою с турками, не привели непосредственно к потере органа зрения. Просто в результате ранений правый глаз «искосило», но Кутузов продолжал видеть. Со временем зрение на этот глаз стало ухудшаться, что сопровождалось нарастанием болей.

Кутузовский фонтан

Визитные карточки Алушты

Алушта — небольшой курортный город с очень богатой историей, насчитывающей около полутора тысячи лет. За это время здесь правили византийцы, хазары, генуэзцы, греки. Одной главных достопримечательностей Алушты является крепость Алустон. Ее построили в VI веке по приказу императора Византии Юстиниана I (Великого). Крепость возвели на 44-метровом холме в нескольких минутах ходьбы от моря. Отсюда воины следили за долиной Алушты и контролировали суда. Стены Алустона достигали 9,5 метров в высоту, а их ширина составляла до 3 метров. До наших дней частично уцелела одна из крепостных башен, часть стен цитадели и внешних укреплений.

Башня крепости Алустон в Алуште

Одно из популярных мест посещения в Алуште — парк «Крым в миниатюре», расположенный в центре города. Здесь представлено несколько десятков экспонатов в масштабе 1 к 25, которые с точностью воспроизводят культурные и исторические места полуострова: Массандровский, Воронцовский, Ливадийский и Ханский дворцы, замок «Ласточкино гнездо» и многие другие.

Парк «Крым в миниатюре»Парк миниатюр в Алуште

Неподалеку располагается Алуштинский аквариум, в котором представлена самая большая в России коллекция рыб. Сегодня в этом «подводном царстве» обитают более 250 видов различных рыб изо всех уголков нашей планеты, а также 3 вида крокодилов, 5 видов крабов и 8 видов черепах. Аквариум включает 4 зала с водными обитателями и выставку раковин и кораллов.

Кроме того, большой популярностью пользуются дельфинарий «Акварель», где проходят представления с дельфинами и морскими котиками, а также аквапарк «Миндальная роща» в Профессорском уголке, являющийся одним из самых крупных открытых аквапарков Крыма.

А еще в Алуште работают несколько интересных для посещения музеев: историко-краеведческий, музей природы со своим дендрозоопарком, Литературно-мемориальный музей С. Н. Сергеева-Ценского, Дом-музей академика архитектуры А. Н. Бекетова и музей писателя И. С. Шмелева.

Алуштинский музей С. Н. Сергеева-Ценского

"Артек" и Никитский ботсад

Покинув Алушту, мы снова поднимаемся вверх по дороге, к Кастельскому перевалу. Отсюда открывается прекрасный вид на знаменитый Аю-Даг (Медведь-гора), находящийся на границе Алуштинского и Ялтинского регионов. Ее высота — более 570 метров над уровнем моря, а сама гора выступает в море на 2-2,5 километра. Свое название Аю-Даг получил потому, что своими очертаниями напоминает медведя, который пьет воду, опустив голову в море. Сегодня гора является государственным ландшафтным заказником. Здесь встречаются 44 вида растений и 16 видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу.

Маршрут проходит через села Малый Маяк, Кипарисное, Запрудное и поселок Гурзуф , на территории которого находится «Артек» — мечта миллионов детей со всего мира. В этом году международный детский центр отметил свое 93-летие. С момента воссоединения Крыма с Россией здесь произошел ряд инфраструктурных изменений, повлиявших на развитие «Артека». Сегодня он состоит из 10 лагерей. Каждое лето МДЦ принимает более 3,5 тысячи детей со всей России, зимой — 1,5 тысячи. В прошлом году здесь отдохнули 39 тысяч детей.

Гора Аю-Даг (Медведь-гора) Вид на МДЦ «Артек» и Аю-Даг Дальше трасса ведет к поселку Никита, где расположен легендарный ботанический сад — одно из старейших научно-исследовательских учреждений России. Мировую славу Никитскому ботсаду принес, прежде всего, его уникальный дендрарий. Здесь на площади более 40 га сосредоточены коллекции древесных растений мировой флоры — свыше 2 тысяч видов деревьев и кустарников.

В верхнем парке расположены розарий, участок хризантем и экспозиции цветочных культур. В апреле здесь проходит парад тюльпанов, в мае — выставка ирисов, в июне — лилейников, в июне-июле — выставка роз и канн, а в октябре-ноябре — бал хризантем.

На террасах нижнего парка расположены маслиновая роща, пальмовая аллея, роща пробкового дуба, роща черного бамбука, растут земляничник мелкоплодный, дуб калифорнийский, дзельква граболистная, сосна Монтезумы, кипарис крупноплодный, платан восточный, 1000-летняя маслина, ива вавилонская, тюльпанное дерево, гинкго двулопастный и другие редкие растения.

А в экспозицию парка «Монтедор» входит кактусовая оранжерея, в которой собрана коллекция из двух тысяч видов кактусов и других суккулентов. Рядом с оранжереей расположен экспозиционный участок холодостойких суккулентов, сирингарий и сад клематисов ("Райский сад").

"Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду

"Маленький Версаль" и винные погреба

За Никитой по трассе располагается не менее знаменитый поселок Массандра с его двумя главными достопримечательностями — Массандровским дворцом и винными погребами.

Массандровский дворец не такой большой, как Ливадийский и Воронцовский, но не менее прекрасный. Многие побывавшие там туристы называют его «Маленьким Версалем» из-за схожести с французскими замками времен Людовика XIII. В оформлении залов дворца можно увидеть элементы разных архитектурных стилей: классицизма, барокко, рококо, готического, романского. Здание окружено кедрово-сосновым садом, где расположено множество глиняных скульптур.

Массандровский дворец

После осмотра дворца и парка можно посетить и винные погреба, расположенные на территории завода «Массандра». Более века это предприятие занимает особое место в виноградно-винодельческой отрасли России, являясь, по сути, колыбелью отечественного виноделия.

На экскурсиях гостей знакомят с этапами производства вина, классическими технологиями, подвалами, где эти напитки выдерживаются в огромных вековых дубовых бочках. Рассказывает «Массандра» и о своей коллекции — одной из самых крупных в мире и самой богатой по разнообразию. Всего здесь около миллиона бутылок. Старейшим является Херес-де-ля-Фронтера 1775 года. Экскурсионную программу можно дополнить дегустацией, на которую подаются яркие представители массандровских вин.

Винодельческий завод «Массандра» в Крыму

За Массандрой дорога начинает спускаться непосредственно в Ялту, к автовокзалу.

В целом путь от Симферополя до Ялты на автомобиле без остановок занимает около полутора часов. Но если вы решите посетить указанные достопримечательности, время в пути значительно увеличится. Поэтому важно планировать маршрут заранее и правильно рассчитывать свои силы.