Как дальневосточные регионы борются с кадровым дефицитом в судостроении

ТАСС , 19 июля. Судостроительные предприятия Дальнего Востока с ростом количества заказов на производство кораблей начали ощущать нехватку специалистов. Кадровый дефицит ощущается практически повсеместно, и, по словам экспертов, он складывается сразу из нескольких факторов: это развитие судостроительной отрасли региона и высокая загрузка верфей, недостаток профильных образовательных учреждений, а кое-где и сравнительно невысокая зарплата вкупе с непростыми и даже вредными условиями труда.

Эта проблема уже побудила предприятия к активному взаимодействию с учебными заведениями и повысила конкуренцию за молодых судостроителей. Корреспонденты ТАСС пообщались с руководством верфей, вузов и студентами о будущем судостроения на Дальнем Востоке.

Проблемы кадрового обеспечения судостроительной отрасли будут обсуждаться на Международном дальневосточном морском салоне, который впервые пройдет во Владивостоке 26 — 28 июля. В профильной сессии будут участвовать региональные власти, судостроительные компании и эксперты. Также вопросы кадрового обеспечения дальневосточных проектов регулярно становятся темой для обсуждения на Восточном экономическом форуме, который ежегодно проходит в сентябре во Владивостоке.

Производство растет

Сегодня судоверфи на Дальнем Востоке уже загружены заказами на годы вперед. В портфеле заказов одной только судоверфи «Звезда» на сегодняшний день свыше 25 судов. Это танкера типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения, мелкосидящий ледокол. Спуск на воду и сдача заказчику первого заказа — многофункционального судна снабжения ледового класса — запланирован на 2019 год. Кроме этого ведется активная работа по заключению еще около 15 контрактов, среди которых танкер-челнок ледового класса, суда снабжения, суда-газовозы, суда вспомогательного флота.

На судостроительных предприятиях Хабаровского края сегодня уже занято около 4,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в правительстве региона. Но в связи с заключением нескольких новых контрактов на строительство судов гражданского и военного назначения на предприятиях уже наблюдается дефицит основных производственных рабочих. По экспертной оценке, для выполнения текущих заказов необходимо привлечь до 200 человек.

По мнению руководителя Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке Валентина Тимакова , кадровый дефицит в судостроительной отрасли связан с «узким» рынком труда и высоким спросом. В таких специалистах на Дальнем Востоке сейчас остро нуждаются несколько крупных работодателей. На сегодняшний день в этой отрасли на Дальнем Востоке заняты около 20 тыс. человек, а в ближайшие годы рынок труда в этой сфере вырастет на 45%.

Дефицит кадров

Практически на каждом судостроительном заводе Дальнего Востока сегодня отмечается нехватка кадров. И хотя качество подготовки выпускников в целом устраивает предприятия, их количество часто оказывается меньше, чем нужно. Как рассказал ТАСС начальник отдела подбора и обучения персонала Амурского судостроительного завода Тимофей Бажайкин, проблема кадрового дефицита стоит довольно остро.

"В настоящее время Амурский судостроительный завод (ПАО «АСЗ») испытывает острый дефицит рабочих основных судостроительных специальностей. Это сборщики корпусов металлических судов, сборщики-достройщики, электросварщики, слесари-монтажники. В настоящее время сварщиков для нашего завода готовит единственное в городе профильное учебное заведение — судомеханический техникум", рассказал Бажайкин.

По его словам, сборщиков для предприятия на сегодняшний день не готовит ни одно специальное профессиональное учебное заведение Комсомольска-на-Амуре . Исключение составляет Комсомольский-на-Амуре государственный университет, но оттуда приходят специалисты, которые получают инженерные специальности. И с таким высоким уровнем подготовки они не хотят начинать свою карьеру в цехах основного производства.

"Недостаточно высокий уровень заработной платы, непростые, а порой вредные условия труда — основные факторы, влияющие на плохой приток кадров на завод. Нас также беспокоит появление в Дальневосточном регионе серьезного конкурента на рынке судостроения — нового судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье. И, прежде всего, в вопросах перехвата кадров. Условия работы и уровень зарплаты там, по нашим сведениям, на порядок выше", — рассказал представитель АСЗ.

Но и на самом судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» ощущается кадровый дефицит, и эта проблема, по словам заместителя генерального директора по персоналу Бориса Калинина, общая для всего российского судостроения. При этом строительство судов повсеместно требует множества специалистов с разными направлениями подготовки, что тоже осложняет их поиск.

Учат все Учитывая потребности в подготовленных специалистах судостроения и судоремонта, многие предприятия имеют собственные программы обучения студентов. Есть такая программа, например, на заводе имени Октябрьской революции. На АСЗ также работает собственное бюро обучения и технической подготовки персонала.

Но основными поставщиками судостроителей различных специальностей остаются техникумы и вузы. Один из них — Морской государственный университет ( МГУ ) им. адмирала Невельского — суммарно по всем направлениям выпускает по 40 студентов в год. Здесь с помощью партнеров вуза среди судоверфей созданы специальные технологические лаборатории, рассказал ТАСС декан морского технологического факультета МГУ им. Невельского Владимир Дацун.

"Практические знания студенты получают в подразделениях МГУ, оснащенных современным оборудованием, многое из которого приобретено на средства предприятий края. Это лаборатории и производственные участки научно-образовательного центра, уникального подразделения МГУ, чье оснащение произведено с помощью Роснефти ", — рассказал Дацун.

Но на каждый выпуск из 40 студентов этого вуза стоит буквально очередь из работодателей. Кроме «Звезды» это " Центр судоремонта «Дальзавод» , НТК «Алькор», ЗАО «Морская инженерная компания ПРБ», Российский морской регистр судоходства, Славянский судоремонтный завод и многие другие.

"У меня масса вариантов для выбора будущего места работы. К нам приходит очень много работодателей, крупных и небольших предприятий, которые стараются нас заинтересовать. Помимо высокой зарплаты они обещают нам постоянное развитие, учебные командировки за счет компании, в том числе в Корею ", — рассказала ТАСС студентка третьего курса МГУ им. Невельского по специальности «оборудование и технологии сварочного производства» Елена Вахромеева.

Опережающее обучение

Учитывая серьезный и продолжительный дефицит рабочих рук, в решение проблемы включаются региональные власти. План действий правительства Хабаровского края подразумевает регулирование приема в учебные заведения, обеспечение дальнейшего внедрения принципов дуального образования, проведение практики студентов на реальном производстве. Хотя последний пункт силами вузов и верфей уже исполняется. Среди мер правительство также называет программу строительства жилья с государственной поддержкой для молодых специалистов и повышение престижа рабочих профессий.

"Вместе с тем в Хабаровском крае имеется успешная практика по снижению потребности в кадрах для отрасли судостроения. Так, на Амурском судостроительном заводе с 2011 года действует базовая кафедра «Технология судостроения» ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» с целью подготовки необходимых специалистов прямо на месте", — рассказали ТАСС в региональном правительстве.

Вводятся и дополнительные курсы по дефицитным специальностям в уже работающих учебных заведениях. На базе Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания и Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума созданы многофункциональные центры прикладных квалификаций, реализующие краткосрочные образовательные программы, в том числе по профессиям «Сборщик — достройщик судовой», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Сварщик».

В целом судостроительная отрасль Республики Саха (Якутия) в настоящее время обеспечена кадровым составом, заявили ТАСС в минтрансе республики. Но с учетом планируемой реализации проекта по созданию высокотехнологичной Жатайской судоверфи для обеспечения ее кадрами заключено соглашение с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.