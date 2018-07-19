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Мусорный курорт: Доминикана превращается в свалку
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Мусорный курорт: Доминикана превращается в свалку 

Мир24 32 минуты назад
Вместо лазурных берегов — тонны отходов. Один из самых популярных курортов в мире — Доминикана — превращается в мусорную свалку, сообщает телеканал «МИР 24».
Экологи-активисты напуганы. Они сняли короткое видео, где океанские волны просто не разглядеть под тоннами пластика. По их словам, мусор здесь собрался со всего Санто-Доминго и портит жизнь тысячам туристов.
Местные власти утверждают, что все беды из-за плавучего моста. Якобы из-за него поменялось направление течения, и мусор стало прибивать к берегу.
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