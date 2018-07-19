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«Лежат по всему берегу!» — Севастополь атаковали медузы
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«Лежат по всему берегу!» — Севастополь атаковали медузы 

Пятый канал 39 минут назад
Фото: Пятый канал
Один из самых популярных крымских городов — Севастополь — атаковали медузы. Одним отдыхающим морские существа не помещали наслаждаться отпуском, другие же теперь попросту бояться заходить в воду.
— Мы приехали из Ростовской области, хотели искупаться, но было много медуз. Лежали кучками по всему берегу, мертвые. Очень неприятный запах, — говорят отдыхающие.
С чем связано нашествие медуз, пока неизвестно.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что жителей Владивостока осадили стаи малиновых и буро-красных медуз. Жуткие существа заполнили практически все побережье. Амурский залив окрасился в необычные цвета.
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