Почувствуйте нашу боль: если бы животные обращались с нами так же, как мы с ними 

В золотом правиле нравственности (которое про то, что вести себя надо так, как хочешь, чтобы поступали с тобой) ничего не говорится про животных. Оно и понятно, ведь братья наши меньшие не могут ответить нам тем же. А если могли бы, то месть их, думается, была бы страшна. Да даже если и не фантазировать, а просто поменять людей и животных местами, картина получается устрашающая. Несколько иллюстраций — вашему вниманию.
Источник: Bored Panda
«А сейчас добавляем начинку».
Надпись на табличке: «Свежепойманные люди».
— Ненавижу этот крик, когда их варишь!
— Это не крик… Просто воздух выходит.
— Помогите!
— Если поет, значит, счастлив.
«Это какая-то шутка?»