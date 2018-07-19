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Почувствуйте нашу боль: если бы животные обращались с нами так же, как мы с ними
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Почувствуйте нашу боль: если бы животные обращались с нами так же, как мы с ними 

Bigpicture.ru 44 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
В золотом правиле нравственности (которое про то, что вести себя надо так, как хочешь, чтобы поступали с тобой) ничего не говорится про животных. Оно и понятно, ведь братья наши меньшие не могут ответить нам тем же. А если могли бы, то месть их, думается, была бы страшна. Да даже если и не фантазировать, а просто поменять людей и животных местами, картина получается устрашающая. Несколько иллюстраций — вашему вниманию.
Источник: Bored Panda
«А сейчас добавляем начинку».
Надпись на табличке: «Свежепойманные люди».
— Ненавижу этот крик, когда их варишь!
— Это не крик… Просто воздух выходит.
— Помогите!
— Если поет, значит, счастлив.
«Это какая-то шутка?»
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