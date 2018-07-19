Ещё
Экипажи Ми-26 доставили в гарнизоны на Чукотке и острове Врангеля более 1 тыс. тонн грузов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи Ми-26 доставили в гарнизоны на Чукотке и острове Врангеля более 1 тыс. тонн грузов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 19 июля. Экипажи вертолетов Ми-26 соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), несущие дежурство на Камчатке, с начала года доставили более 1 тыс. тонн грузов в отдаленные гарнизоны в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"В ходе несения дежурства военные летчики доставили более 1 тыс. тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта с начала текущего года. Кроме того, были осуществлены мероприятия по ротации военнослужащих, несущих боевое дежурство в арктической зоне ответственности округа", — отметил Гордеев.
Он отметил, что маршруты перелетов проходят через крупные горные перевалы со сложными климатическими условиями, низкими температурами и сильным ветром. Работа в таких условиях требует от летного состава наивысшего мастерства и опыта. С поставленными задачами экипажи успешно справляются, добавил офицер.
ТАСС: последние новости
Арест экс-главы МЧС Кузбасса, обвиняемого по делу о пожаре ТЦ, продлен до 25 сентября Вертолет МЧС вылетел на поиски сорвавшегося в горах КБР альпиниста из Белоруссии Студенты Томского университета нашли останки предка мамонта в Хакасии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления55
Россия готовит ответный удар по Украине287
Установлены отравители Скрипалей125
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17308
Российский певец покончил с собой205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение