Мать обварившегося на батарее ребенка осудили в Братске

Братске молодую женщину, по вине которой погиб ее маленький сын, признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Как 19 июля сообщила пресс-служба Братского городского суда, ей назначили 1 год 6 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из ее зарплаты 10% в доход государства.

Наказание назначено условно, с испытательным в 1 год 6 месяцев. Суд учел, что женщина пришла с повинной и активно помогала в расследовании, кроме того, она раскаялась в содеянном.

Трагедия произошла 4 марта нынешнего года. Молодая мама положила своего ребенка спать на край кровати. Мальчик, который в этот момент остался без присмотра, упал в проем между кроватью и стеной, где располагалась горячая батарея отопления. От термических ожогов, которые получил ребенок, он скончался.