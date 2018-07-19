«Хотят, чтобы мы сразу в гроб»: работающие на пенсии южноуральцы высказались о грядущей реформе

Повышение пенсионного возраста в России до 63 лет для женщин и 65 для мужчин — главная социальная тема этого лета. Люди выходят на митинги, проводят протестные акции и постоянно обсуждают проблему. 74.ru поговорил с шестью работающими пенсионерами из Челябинска , узнал, почему они продолжают трудиться и их отношение к готовящейся реформе.

Пока телеведущие госканалов пытаются убедить россиян, что повышение пенсии — это для блага людей, что если работать дольше, прожить можно до 120 лет, жители России считают совсем наоборот. Особенно те, кому есть с чем сравнить, кто сам на пенсию уже вышел, но продолжает работать. Основные проблемы — нехватка денег, проблемы со здоровьем, очень сложно куда-то устроиться после 40 лет.

Сегодня, 19 июля, Госдума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста. А во вторник профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал его принять в первом чтении. При этом в заключении отмечается жёсткость предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста.

Магиназ Хасаншина, 66 лет, уборщица

— Я работала на почте оператором связи, теперь уборщица. После выхода на пенсию никуда не устроишься. Сейчас не то что в 55, в 45 — не берут. Конечно, тяжело и болезни все, но ничего — лечимся. А что сделать? На одну пенсию прожить невозможно.

Мы с мужем ещё внучку опекаем — дочка умерла. Не хочется, чтобы ребёнок был хуже всех одет или в чём-то нуждался. Супруг не работает уже, он на инвалидности, ему 70 лет.

Что сказать про повышение пенсионного возраста? Конечно, все против. Среди моих родственников, друзей и знакомых — никого за. Кого не послушаешь, все, кто ещё может трудиться на пенсии, трудится. Хочется же не просто сводить концы с концами, а как-то пожить. Работают люди не потому, что нечего делать, от скуки, а потому, что не хватает денег на жизнь. Пенсии на уровне прожиточного минимума. На одежду, на питание — всё по минимуму. И на отдых, если вообще останется.

Если представить, что у меня сейчас отняли бы пенсию, совсем же невозможно прожить. Мы уже за чертой бедности. Во всём себе отказываешь: в какой-то мебели, ремонте, одежду годами носим одну и ту же, экономишь даже на продуктах.

Галина Гангало, 57 лет, кондуктор трамвая

— Я ещё не устала, чтобы сидеть дома! Работаю кондуктором уже 18 лет, и мне очень нравится моя работа в первую очередь потому, что общаюсь с людьми, всё время занята. Движение — жизнь. А когда дома сижу, даже в выходные — то одно заболит, то другое.

График непростой: приходится работать с трёх утра в первую смену, а вторая может закончиться поздней ночью, если встанет движение. Пассажиры всякие попадаются. Тут, наверное, надо любить свою работу.

Дочь предлагает уволиться, сидеть с внуком. Но я с ним устаю больше, чем в трамвае: того гляди пальцами в розетку залезет или уронит на себя что-нибудь.

При этом я против повышения пенсионного возраста. Не у всех есть здоровье. Некоторые едва-едва дотягивают до пенсии. Кроме того, получая и пенсию, и зарплату, уже можно достойно жить: нормально питаться, накопить на отдых.

Зинаида Филипович, 64 года, товаровед

— У меня трудовой стаж первого августа будет 45 лет. 33 года я работаю на одном месте, образование — торговый техникум, я товаровед промышленных товаров. 10 лет работала в торговле, потом ушла в службу быта в отдел снабжения.

Работаю, знаете, почему? Потому что денег не хватает. Я работаю, потому что у меня маленькая пенсия. На данный момент она 15 200, «коммуналка» зимой — шесть тысяч. Почему я работаю? Хочу кушать, хочу жить получше. Работаю не за удовольствие, а чтобы себе позволить что-то послаще. Здоровье, слава богу, пока позволяет. Пока не собираюсь уходить, потому что недостаточно денег. Если бы муж ещё был живой, как-то можно бы было протянуть. У меня ещё и свой участок земельный, который меня подкармливает. 12 тысяч зарплата за полный день. И даже прибавив мою пенсию, я считаю, что этого недостаточно. Когда ты 12 тысяч получаешь, не была бы я пенсионеркой, на такие деньги прожить можно разве что впроголодь.

Я не хочу, чтобы добавляли стаж ни мужчинам, ни женщинам. Никто до этого времени не доживает. Я сильно против этой реформы! Не хочу, чтобы моих детей заставляли ещё больше работать. Женщинам до 63 — это вообще перебор.

Валентина Зайцева, 64 года, охранник на заводе, няня

— На предприятии работаю десятый год. Тружусь, но трудновато. Работаю ради денег, чтобы была возможность отдохнуть съездить, колбаски купить, конфет. Пенсии не хватает никому, чтобы нормально жить, с кем ни разговаривала.

Думаю, последний год работаю — тяжеловато, уже больше не смогу, сил моих нет. Здоровье начинает подводить, ноги болят. 60 мне исполнилось — я стала чувствовать какие-то болезненные проявления. И у всех так.

К реформе отношусь отрицательно. Смотрела передачу с Малаховым, а артисты там все за неё. Будут петь до смерти, а мы-то не споём, не спляшем и ходить не будем. А мужчины — это вообще ужас. Иной раз дежурю, вижу, как работают физическим трудом. Им лет по 40, а смотрю на их внешний вид, понимаю, что они только лет до 50 проживут с нашими темпами и жизнью. Ну и отношение такое у правительства — вообще не считают нас за людей.

— Вышла на пенсию в 58 лет, поскольку жила в Казахстане . Сейчас у меня российское гражданство. Пенсия всего 13 тысяч рублей. Не знаю, как могла бы жить на эти деньги, но ещё меньше представляю себя без любимой работы. В сфере культуры я проработала всю жизнь. Если не заниматься интеллектуальным трудом, мозг начинает затухать.

Я занимаюсь научной работой, в настоящее время заканчиваю составление второго каталога по фарфору. Второй год учу итальянский язык, потому что мечтаю съездить в Италию . Кажется, сейчас я успеваю больше, чем до выхода на пенсию. Я всю жизнь проработала в музеях. Многие опасаются: смогут ли они найти работу после пенсии. У нас зарплаты маленькие, и сотрудники требуются постоянно. Однако тут нужен талант. Нельзя просто заучить тексты экскурсий и проводить их.

Современные пенсионеры «помолодели», и, на мой взгляд, 55 лет — не возраст. Но если говорить о работающих пенсионерах в целом, не только работающих в сфере культуре, половина предпочли бы сидеть дома, если бы были хорошие пенсии.

Николай Коломиец, 58 лет (вышел на пенсию в 55 по вредному стажу), разнорабочий

— Мне 58, вышел на пенсию в 55 по вредному стажу. Работал слесарем металлургического оборудования на ММК, сейчас разнорабочий: где кран починить, где канализацию пробить.

Сразу скажу — я против реформы. Я не хочу, чтобы мои дети сразу после работы ложились в гроб. Работаю из-за того, что пенсия маленькая. Вот и приходится крутиться как белка в колесе. Здоровье пока позволяет, буду работать, пока отсюда не выгонят. Пенсия маленькая. За «коммуналку», за жильё заплатил, а есть не на что. Вроде тридцать лет отработал. Ещё и с негосударственным пенсионным фондом обманули: начали выплачивать, а потом всё пропало с концами.

Кроме того, у нас же очень сложно устроиться. До сорока ещё что-то где-то принимают, после сорока ты уже никому не нужен. А если болячка какая-нибудь вылезет, то это вообще проблема. Можно сказать, всё — списали подчистую, держать на основном производстве не будут, всячески будут стараться избавиться.

А те, кто по телевизору говорят: «Ой, да нам хорошо работать на пенсии», всё это враньё. Женщинам хотят добавить до 63, мужикам — до 65. Это же до гробовой доски работать. Они там просидели всю жизнь наверху, а пошли бы они повкалывать на таком производстве за копейки, начали бы думать не тем, на чём сидят, а тем — что на плечах.

Депутаты законодательного собрания Челябинской области поддержали законопроект, повышающий пенсионный возраст в России. Сделать им это не помешал даже традиционный июльский отпуск — обычно заседания во второй месяц лета не проводятся. Голосование проводилось заочно.