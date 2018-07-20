Ролик RT о «повторивших» финал ЧМ-2018 детях набирает популярность в интернете

Съёмочная группа RT совместно с футбольными клубами «Чертаново» и «Специфик» воссоздала финал чемпионата мира, в котором юные игроки повторили все голевые моменты матча. Видео набрало более 1,7 млн просмотров в Facebook, его опубликовал ряд международных спортивных порталов. Пока эксперты оценивали профессионализм юных спортсменов и точность воспроизведения игры, нашлись пользователи, которые обвинили создателей ролика в расизме.

В воскресенье, 15 июля, в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие специалисты и болельщики назвали лучшим в истории. Финальный матч стал непривычно результативным для решающей стадии столь крупного турнира. Победителем мундиаля стала сборная Франции , обыгравшая хорватов со счётом 4:2.

И пока французов и хорватов чествовали в Париже и Загребе , а иностранные болельщики со всего света с лёгкой грустью покидали ставшую символом ЧМ-2018 Никольскую улицу в Москве , команде RT захотелось продлить уходящий праздник. Возникла мысль ещё раз напомнить о главных ключевых моментах финальной встречи и привлечь к этому юных футболистов из клубов «Чертаново» и «Специфик».

RT опубликовал видеоролик 17 июля, и он собрал множество восторженных комментариев и десятки тысяч репостов. Только на официальной странице RT в Facebook ролик посмотрели порядка 1,7 млн раз и сделали репост 29 тыс. человек.

После этого видео начало приобретать вирусный характер. О нём уже рассказали своим зрителям редакции спортивных интернет-ресурсов SoccerAmerica, SportBible, Onefootball, The18, южноафриканская редакция крупнейшего футбольного портала в мире Goal.com, турецкие порталы De Marce и Hürriyet. Московские ребята стали героями Reddit, а также попали в поле зрения британского Unilad, портала India.com и даже пакистанского телеканала ARY News.

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В редакции Goal.com сравнили ролик RT с другими известными вирусными видео. В частности, упоминались клипы, созданные по мотивам известных фильмов, но с использованием фигурок и элементов конструктора LEGO.

Автор британского сегмента портала Onlinefootball Эллиот Бретланд назвал это видео «лучшей реконструкцией финала чемпионата мира», которую его читатели когда-либо видели. Он особо указал на тот факт, что в ролике были учтены все мельчайшие детали.

Автор американского сайта The18 Табаре Азкона согласен с мнением своего коллеги. При этом он отметил, что успех ролика отчасти объясняется результативностью оригинальной встречи, в которой было забито сразу шесть мячей. Столько же голов было суммарно в четырёх финалах чемпионата мира по футболу с 2002 по 2014 год.

«Эти дети гораздо лучшие актёры, чем Неймар. И если они не станут строить карьеру в футболе, то, безусловно, смогут проявить себя в актёрском искусстве», — добавил Азкона.

В свою очередь, Джош Лоулесс из SportBible рекомендовал этот ролик к просмотру тем, кто уже соскучился по ЧМ-2018: «Если у вас уже началась ломка после финала чемпионата мира, вам просто необходимо посмотреть это в течение двух минут».

Он добавил, что молодые футболисты настолько здорово исполнили свои роли, что редакция портала не может дождаться от них повторения других ключевых и ярких моментов минувшего турнира, включая хет-трик Криштиану Роналду в матче с Испанией , падения Неймара и сэйв 45-летнего вратаря сборной Египта Эссама Эль-Хадари, отбившего пенальти.

«Явный расизм»

Пока специалисты оценивали профессионализм юных футболистов, некоторые из пользователей соцсетей начали оставлять под роликом комментарии с обвинениями в расизме. Дело в том, что в составе французской сборной по футболу достаточно много темнокожих игроков, а в ролике с участием ребят из России все члены команды — белые. По оценке некоторых любителей спорта, это проявление расизма.

Например, под публикацией ролика на странице Facebook крупного международного портала Sport Bibel, набравшей 2,8 тыс. лайков, пользователь под ником Enzienzi Yango написал: «Симпатично, но не представляет команду Франции. Погба (французский футболист гвинейского происхождения. — RT) не белый, Мбаппе (французский футболист камерунского происхождения. — RT) тоже. Я бы сказал, что это расизм, совершенно явный».

Ряд других пользователей также задавались вопросом, почему мальчики, представлявшие французских игроков, белокурые. Кто-то даже усмотрел в создании самого ролика проводимую Россией «расистскую кампанию против французской команды».

Однако далеко не все пользователи соцсетей разделяют столь странную точку зрения. Многие комментаторы отмечали, что подобные заявления сами по себе расистские. Кроме того, юные игроки представляют московские клубы, в которых не так уж велико этническое разнообразие.

«Это школа в Москве (возможно, в которой мало или нет детей других рас). А если бы они только ради этого видео дали объявление «Нужен темнокожий ребёнок на прокат», это было бы намного более расистским шагом», — отметил пользователь Matt Chamberlain.

В большинстве случаев в ответ на все агрессивные выпады появлялись комментарии, авторы которых призывали не искать негативный подтекст в этом ролике, поздравляли Россию с удачно проведённым чемпионатом мира по футболу, а юных футболистов — с грамотно скопированными голами профессионалов.

«Когда дети играют, они не видят чёрного или белого, они видят разноцветный мир, только взрослые видят чёрное или белое, к сожалению!» — написал пользователь Alexis Sayegh под роликом в YouTube.