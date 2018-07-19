Цветение рапса на северо-западе Китая

Гуюань /Нинся/, 18 июля / Синьхуа / — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай /. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/ Ван Пэн

Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн