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Цветение рапса на северо-западе Китая
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Цветение рапса на северо-западе Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн
Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань /Нинся/, 18 июля /Синьхуа/ — Сезон цветения рапса начался недавно на полях в волости Гуаньчжуан уезда Лундэ /городской округ Гуюань, Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Уезд Лундэ в последние годы благодаря своим прекрасным природным условиям активно продвигает развитие туристических ресурсов. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн
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