На шинном заводе в Барнауле вспыхнул сильный пожар — видео с места

Пожар третьего ранга сложности возник на Алтайском шинном комбинате в Барнауле . Как сообщает ТАСС со ссылкой на краевой ГУ МЧС, на объект выехали все пожарные машины города.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что на предприятии горит утеплитель под крышей. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

По последним данным, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас пожар удалось ликвидировать.

Примечательно, что за последний месяц это уже второй пожар на заводе. Так, две недели назад на предприятии загорелся цех, где происходит охлаждение воды для производства.