Ещё
На шинном заводе в Барнауле вспыхнул сильный пожар — видео с места
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На шинном заводе в Барнауле вспыхнул сильный пожар — видео с места 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Пожар третьего ранга сложности возник на Алтайском шинном комбинате в Барнауле. Как сообщает ТАСС со ссылкой на краевой ГУ МЧС, на объект выехали все пожарные машины города.
Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что на предприятии горит утеплитель под крышей. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
По последним данным, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас пожар удалось ликвидировать.
Примечательно, что за последний месяц это уже второй пожар на заводе. Так, две недели назад на предприятии загорелся цех, где происходит охлаждение воды для производства.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что склад под Калининградом полыхал на площади 2 тысяч квадратных метров.
Пятый канал: последние новости
«Лежат по всему берегу!» — Севастополь атаковали медузы В Волгограде умершей беременной женщине подменили печень Санкции Евросоюза против Крыма поддержали пять стран
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине165
Россиян предложили увольнять по новой статье96
Российский певец покончил с собой184
К санкциям против РФ подключились новые страны572
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение