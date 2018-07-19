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Что стало с советскими летчиками, которые угнали в Австрию бомбардировщик Ту-2
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Что стало с советскими летчиками, которые угнали в Австрию бомбардировщик Ту-2 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
В 1948 году советские летчики, участники Великой Отечественной войны, Петр Пирогов и Анатолий Барсов посадили бомбардировщик Ту-2 в Австрии на аэродроме американской базы. Это не было вынужденной посадкой, а являлось тщательно спланированным бегством из СССР. Летчики охотно рассказали о причинах, побудивших их на столь дерзкий поступок.
Посадка в Австрии
Петр Афанасьевич Пирогов прошел всю войну и даже был удостоен почетных наград, в частности ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны 2-ой степени. Именно он и был главным зачинщиком побега на запад.
В качестве сообщника Пирогов выбрал своего сослуживца Анатолия Порфирьевича Борзова (Барсовым его стали называть заграницей), который тоже был на фронте и получил за отличную службу орден Красного Знамени. Кроме упомянутых летчиков, в самолете оказался и еще один их сослуживец. Он узнал о плане приятелей только в небе. По понятным причинам вернуться назад он тогда уже не мог.
Итак, 9 октября 1948 года бомбардировщик Ту-2 вылетает с коломыйского военного аэродрома, что на Украине, и через некоторое время приземляется в Австрии, на территории аэродрома в Хершинге. В то время это зона была оккупирована Соединенными Штатами. Естественно, на место сразу прибыли представители советских властей. Они предлагали летчикам выдать посадку за вынужденную и вернуться на родину. Но те наотрез отказались. Согласился уехать обратно в Союз только третий член экипажа, тот, который был не причастен к побегу.
Причины побега
О причинах своего нежелания жить в СССР Пирогов и Барсов охотно делились со всеми. Впоследствии Пирогов даже написал книгу под названием «Почему я сбежал» («Why I Escaped the Story of Peter Pirogov»), где он подробно описал свою жизнь и жизнь своих сограждан в Советском государстве.
Летчик рассказал, что разочаровался в существовавшем на его родине строе. Его угнетали многочисленные факты обвинения бывших в немецком плену русских солдат в шпионаже и их отсылку в лагеря в родной стране. Кроме того ему не нравилось, что победу над фашистскими захватчиками лидеры партии приписали в том числе и себе, чего, по словам Пирогова, они не заслуживали.
Пирогов утверждал, что никакой демократии в СССР не было, а были только террор и страх. По его мнению, в Союзе, вопреки утверждениям правительства, абсолютно не существовало классового равенства. А лживая пропаганда о «загнивающей Америке», которая еще совсем недавно преподносилась как союзник в борьбе с фашизмом, также изрядно злила Пирогова.
Жизнь в Америке
Пирогова и Барсова приняли заграницей неплохо. Поначалу, правда, препятствием для предоставления политического убежища в США стал тот факт, что Пирогов являлся кандидатом в члены ВКП (б). Однако и этот вопрос вскоре был улажен.
Петр Пирогов устроился в Америке довольно неплохо. Он даже закончил университет и какое-то время преподавал гуманитарные науки. Он женился на русской эмигрантке первой волны. У супругов родилось трое детей. Петр Афанасьевич умер в 1987 году.
А вот что касается его напарника Барсова, то тот не нашел себя на чужбине. Анатолий Порфирьевич часто жаловался приятелю, что скучает по родине. В конце концов он вернулся в Советский Союз, где его, согласно некоторым данным, сразу же и расстреляли.
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